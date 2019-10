Dalla bronchite cronica all’otite | i sintomi della “discinesia ciliare primaria” e le

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Chi ne soffre sviluppa spessocon successive bronchiectasie, accompagnate talvolta da sinusite, poliposi nasale e otite. Sono solo alcuni deidiscinesiaprimaria (DCP), per frequenza, la seconda malattia congenita dell’apparato respiratorio dopo la fibrosi cistica: in Italia ad esserne colpito sarebbe un abitante su 15.000. Si manifesta soprattutto nel periodo neonatale, con problemi respiratori e infezioni ricorrenti. Una delle cause di questa malattia, su base genetica, è dovuta a mutazioni patologiche del gene Ccdc151. A scoprirlo, un team di ricercatori dell’Istituto di biochimica e biologia cellulare (Cnr-Ibbc) e dell’Infrastruttura IMPC-Mouse Clinic (Progetto internazionale per la fenotipizzazione dei modelli murini) del Consiglio nazionale delle ricerche, grazie a una ricerca, Functional loss of Ccdc151 leads to hydrocephalus in a ...

irwinsmvsic : Domani mattina vado dalla dottoressa per capire perché ho la tosse che non mi passa Anyway, sono quasi sicura di av… -