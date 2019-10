Cile ed Uruguay fanno 1-1 in amichevole | espulso Caceres | bene Canada e Messico in

Rugby - Mondiali 2019 : l’Uruguay ci mette il cuore - l’Australia la classe. Tutto faCile per i Wallabies che vincono 45-10 : L’Uruguay ci prova, sopratTutto con il cuore, come ha abituato in questa manifestazione iridata. Contro una formazione però dal livello stellare come l’Australia c’è poco da fare: i Wallabies riscattano la sconfitta di misura con il Galles e, almeno momentaneamente, si portano al comando della Pool D dei Mondiali di Rugby in Giappone, battendo la Celeste per 45-10. Partita subito in discesa per gli oceanici che dopo 5′ ...