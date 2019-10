Bufera in Catalogna – Slitta il Clasico? Ecco quando potrebbe giocarsi Barcellona-Real

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Non si inverte il campo, ma il ‘re:Madrid Il ‘’ traMadrid rischia di essere spostato: Federcalcio spagnola e Liga non hanno intenzione di far giocare il match il 26 ottobre a causa delle tensioni indopo l’arresto dei leader indipendentisti. Inizialmente era stato proposto di invertire il campo, giocando il 26 ottobre al Bernabeu e l’1 marzo al Camp Nou, ma i due club non hanno accettato. Nelle ultime ore, allora, circola una nuova ipotesi: sembra che il ‘’ possa essere posticipato al 18 dicembre, ma sarà il comitato per la concorrenza con i due club che fino a lunedì potranno far valere le proprie istanze. La decisione comunque sarà presa tra domani e venerdì.L'articoloinil...

