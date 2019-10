Bambina morta a 12 anni dopo l' intervento al femore | «Nella sala operatoria mancava il

Fonte : leggo

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Quando Zaray Tatiana Coratella Gadaleta, 12, fu operata per una frattura al, inno il termometro e il farmaco salvavita, rimosso qualche settimana prima...

CafarellAntonio : RT @LaSkilly: Tra i 12 corpi ritrovati in fondo al mare a Lampedusa, una giovane donna morta abbracciata alla sua bambina, di pochi mesi S… - MattiaMinelle82 : RT @LaSkilly: Tra i 12 corpi ritrovati in fondo al mare a Lampedusa, una giovane donna morta abbracciata alla sua bambina, di pochi mesi S… - mrtrs77 : RT @LaSkilly: Tra i 12 corpi ritrovati in fondo al mare a Lampedusa, una giovane donna morta abbracciata alla sua bambina, di pochi mesi S… -