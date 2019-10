Al via gli Stati generali della transizione energetica

Rita Dalla Chiesa sul caso degli agenti uccisi a Trieste : 'Rubio e Saviano dei poveracci' : "C'è troppo odio contro gli agenti, temo che si riapra la stagione che ha preceduto il terrorismo": a dirlo è Rita Dalla Chiesa, giornalista e conduttrice, che tutti gli italiani conoscono per essere la figlia del generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso Dalla mafia a Palermo il 3 settembre del 1982. Oggi,a Trieste si celebrano i funerali di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due poliziotti uccisi da Alejandro Augusto ...

Firenze - scendono dal treno dimenticando il figlio di 5 anni : il bimbo viaggia solo fino a Roma : La disavventura di una coppia di genitori cinesi che, scesi alla stazione di Firenze, si sono resi conto che il figlioletto di cinque anni era rimasto a bordo del treno. Si sono rivolti ai poliziotti nella stazione di Santa Maria Novella che hanno preso contatti con il capotreno il quale ha preso in custodia il bambino.Continua a leggere

Golf - Open di Francia 2019 : si ritorna sullo storico Le Golf National di Parigi. Migliozzi - Paratore e Molinari al via : Lo spettacolo dell’Open d’Italia 2019 ha appena chiuso i battenti ma è già tempo di voltare pagina e immergersi nel prossimo evento dello European Tour di Golf. Questa settimana infatti si tornerà a giocare sullo storico campo del Le Golf National per l’Open di Francia, sullo stesso campo a sudovest di Parigi che ha ospitato poco più di dodici mesi fa l’indimenticabile ultima edizione della Ryder Cup che ha esaltato le ...

Estorsioni via whatsapp - scattano gli arresti : Giovanni Vasso Incastrati dalle chat, nei guai due uomini affiliati ai clan che volevano impedire a un'azienda casearia di vendere i suoi prodotti nel Salernitano Le Estorsioni viaggiavano su whatsapp, arrestati due uomini ritenuti affiliati al clan che volevano impedire a un'azienda di vendere i suoi prodotti sul "loro" territorio. Le indagini sono state condotte dai uomini della Direzione Investigativa Antimafia di Salerno, agli ...

Il Consiglio dell’Unione Europea non ha raggiunto un accordo per avviare le trattative di ingresso nell’Unione di Albania e Macedonia del Nord - di nuovo : Il Consiglio dell’Unione Europea non è riuscito a mettersi d’accordo sull’iniziare o meno le trattative per un possibile ingresso nell’Unione dell’Albania e della Macedonia del Nord, per la terza volta in sedici mesi. Il paese che si è opposto maggiormente ad

Manovra - consiglio dei ministri approva all’alba “salvo intese” : carcere a evasori - taglio delle tasse sul lavoro e via il superticket : Un lungo e “impegnativo” consiglio dei ministri dà il via libera, salvo intese, a una legge di bilancio da circa 30 miliardi e al decreto fiscale. L’accelerazione arriva a sorpresa, a ridosso di una riunione che avrebbe dovuto approvare solo il Documento programmatico di bilancio da inviare all’Ue. Poi il Cdm dura quasi sei ore. Si discute norma su norma. Passa il superbonus per chi paga con carta di credito, fortemente voluto ...

Manovra - consiglio dei ministri al via con due ore di ritardo. Sul tavolo il Documento di bilancio ma anche il decreto fiscale : E’ iniziata a Palazzo Chigi dopo le 23, con due ore di ritardo sulla tabella di marcia, la riunione del consiglio dei ministri che deve approvare e inviare alla Commissione europea entro la mezzanotte il Documento programmatico di bilancio. Cioè la cornice della legge di bilancio per il 2020. Sul tavolo del cdm c’è però anche il decreto fiscale con le misure anti evasione e le maggiori tasse sui giochi da cui deriverà una parte delle ...

Caos in Serie A : “via da Juventus e Milan” - nel mirino due calciatori [NOMI e DETTAGLI] : Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, le ultime partite per le qualificazioni ad Euro 2020 hanno portato grosse emozioni ed indicazioni per il proseguo della stagione ma anche clamorose polemiche, sono scoppiati infatti due casi che riguardano il massimo torneo italiano. Nella bufera sono infatti Hakan Calhanoglu e Merih Demiral, nel dettagli i calciatori di Milan e Juventus nella partita della Turchia ...

Chiusura scuole nel ponente - critiche al Comune per gli avvisi inviati alle 6.40 del mattino : «Troppo tardi, In Alta Valpolcevera a quell'ora eravamo già in stazione», scrive la mamma di un alunno

“Preoccupati”. Temptation Island Vip - Pippo Franco sul figlio Gabriele e Silvia. E ora? : I riflettori sulla seconda edizione di Temptation Island Vip si sono spenti ma l’eco di quello che è successo sull’isola ancora dura. E durerà per diverse settimane ancora. Alla fine sono state più le coppie che hanno resistito che quelle che si sono dette addio. A parte il disastroso naufragio di Andrea e Nathalie Caldonazzo, tutto è rimasto invariato. Anche se le critiche non sono mancate. È il caso di Alex Belli, preso di mira dagli haters e ...

Campidoglio - approvato Print di Pietralata. Dal 2020 via ai lavori : Roma – Nel 2020 al via i cantieri delle prime 9 opere pubbliche previste nel programma di riqualificazione Print di Pietralata, un programma di recupero e rigenerazione che riguarda una superficie complessiva di 632mila metri quadrati (63 ettari) di cui oltre 200mila metri quadrati di verde pubblico e aree per servizi locali, 76mila metri quadrati di residenziale e quasi 36mila metri quadrati tra viabilità e parcheggi per un totale di 29 ...

Abbiamo vissuto solo nel presente. Ecco perché ci ritroviamo senza più figli : Siamo cresciuti tra il nichilismo punk anni 70 e quello neo liberista anni 80. L’infecondità della mia «generazione X» ha soprattutto ragioni culturali

Ciclismo su pista - Europei 2019 : tappa fondamentale verso Tokyo 2020. L’Italia cala gli assi Elia Viviani e Filippo Ganna : Da domani, mercoledì 16 ottobre, a domenica 20, il velodromo Omnisport di Apeldoorn, in Olanda, ospiterà i Campionati Europei su pista 2019. La rassegna continentale sarà uno degli appuntamenti fondamentali in prospettiva verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. La Nazionale italiana si presenterà al via degli Europei con una delegazione che figura tra le grandi favorite e che cercherà di bissare, se non migliorare, il risultato ottenuto nel 2018 con ...

“Ti tagliamo la gola”. Vittorio Brumotti aggredito : pietre - minacce e paura per l’inviato di Striscia la Notizia : Brutta disavventura per Vittorio Brumotti. l’inviato di Striscia la Notizia è stata infatti aggredito nel corso di un servizio di denuncia a Vicenza. Succede a Campo Marzo, piazza di spaccio del capoluogo veneto. Una situazione che Vittorio Brumotti ha vissuto diverse volte ma che stavolta ha rischiato davvero di finire male. Mentre tentava una approccio con il microfono in mano, Vittorio Brumotti è stato attaccato dai pusher che si sono mossi ...