Pantelleria | lite e botte ai carabinieri | un arresto e tre persone denunciate

(Di martedì 15 ottobre 2019) Idi(Tp) hanno fermato con l’accusa di lesioni personali e violenza e resistenza a pubblico ufficiale, Giuseppe Castrogiovanni, di 20 anni, pantesco, disoccupato e hanno denunciato altre 3. I militari sono intervenuti nel corso di unain un bar. Alla vista dei militari dueintente a litigare hanno subito desistito ma uno dei due, C.P., di 29 anni, ha iniziato a inveire contro i. Nel frattempo, alcuneche si trovavano all’interno del locale, hanno riferito che i due giovani avevano già avuto una accesa discussione con un uomo, culminata con una aggressione ai danni di quest’ultimo, che si era conclusa solo pochi minuti prima dell’arrivo dei, quando la vittima si era allontanata riportando diverse lesioni. Gli animi si sono nuovamente riscaldati all’interno del locale tanto che il 20enne si è ...

