Nioh 2 | le nuove immagini mostrano alcuni dei personaggi e dei demoni del gioco

Nioh 2 si mostra in nuove immagini e artwork - confermata la demo giocabile al Tokyo Game Show 2019 : Tom Lee, direttore creativo di Team Ninja, ha rivelato artwork e nuove immagini di Nioh 2 in un post su PlayStation blog e ha confermato la presenza di una demo giocabile al Tokyo Game Show 2019, che si svolgerà dal 12 al 15 settembre."Ehi gente! È Tom del Team Ninja a darvi un rapido aggiornamento su Nioh 2. Per dare il via alle cose, vorrei condividere con voi le ultime novità visive per il nostro nuovo protagonista. Come potreste essere stati ...