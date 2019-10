Lunedì sera si è sviluppato un incendio nel centro per migranti dell’isola di Samos | in

Stasera in TV : i Film di Oggi Lunedì 14 Ottobre 2019 : Film Stasera in TV: Quel che resta di mio marito, Il commissario Montalbano: La danza del gabbiano, John Rambo, Nascosto nel buio, Basic Instinct, Legion, 007 - Vendetta privata, G.I. Joe - La Vendetta.

Cuochi d'Italia - la nuova stagione in onda su TV8 da stasera Lunedì 14 ottobre : lunedì 14 ottobre ha inizio la nuova stagione di "Cuochi d'Italia". La prima puntata della nuova edizione di questo format culinario condotto da Alessandro Borghese andrà in onda su TV8, alle 19:30; in seguito, il programma continuerà a essere trasmesso ogni sera, dal lunedì al venerdì, alla stessa ora. Per chi non avesse seguito le edizioni precedenti, "Cuochi d'Italia" consiste in un vero e proprio torneo tra venti Cuochi provenienti dalle ...

Programmi TV di stasera - Lunedì 14 ottobre 2019. Su Rai2 Casalegno e Tavassi a «Stasera tutto è possibile» : Stefano De Martino Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – La danza del gabbiano - Replica Film tv di Alberto Sironi del 2011, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Trama: Un Montalbano disilluso, alzato di prima mattina, assiste sulla spiaggia alla morte di un gabbiano, notando che l’agonia assomiglia ad una danza. Ma il tempo stringe, e Montalbano si reca in commissariato, dove il proprietario di alcuni pescherecci ...

Conte prende la tessera della Dc Appuntamento Lunedì - ad Avellino : L'Appuntamento è per le 11 di lunedì 14 ottobre, al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interverrà alla cerimonia di apertura delle celebrazioni del centenario della nascita del politico democristiano Fiorentino Sullo. Il premier... Segui su affaritaliani.it

Barbara D'Urso 'trasloca' : Live si sposta al Lunedì sera dal 28 ottobre : La collocazione domenicale di 'Live-Non è la D'Urso', sembra non aver portato molta fortuna: lo share che il programma ha fatto registrare nelle prime puntate è nettamente inferiore rispetto a quello della scorsa stagione. Al termine della seconda edizione Vip di 'Temptation Island', dunque, il format condotto da Barbara sarà trasmesso di lunedì sera, evitando gli scontri con le fiction di Rai1, le partite di Serie A e le trasmissioni storiche ...

Live - Non è la D'Urso passerà al Lunedì dopo Temptation Island Vip - Le Iene torneranno alla domenica : Non è bastata la "svolta" politica, con le ospitate di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni, per rinvigorire i risultati Auditel tiepidi (nonostante le chiusure a notte inoltrata) ottenuti dalle prime puntate della seconda edizione di Live - Non è la D'Urso, il talk show in prima serata, in onda su Canale 5, condotto da Barbara D'Urso.La nuova mossa di Mediaset, infatti, stando ad una notizia pubblicata da Giuseppe Candela per Dagospia, sarebbe ...

Ascolti TV | Lunedì 7 ottobre 2019. Montalbano 19.9% - Temptation Island Vip 20.3%. Bene Stasera Tutto è Possibile (8.8%) : Mandala Tayde e Luca Zingaretti Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Pista di Sabbia ha conquistato 4.458.000 spettatori pari al 19.9% di share. Su Canale 5 Temptation Island Vip, in onda dalle 21.51 alle 25.06, ha raccolto davanti al video 3.256.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.720.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Italia 1 Rambo III ha catturato l’attenzione ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Lunedì 7 Ottobre 2019 : Film Stasera in TV: Rambo III, La furia dei Titani, The Burning Plain, In linea con l'assassino, Le Colline hanno gli occhi 2, 007 - Zona pericolo.

Programmi TV di stasera - Lunedì 7 ottobre 2019. Su La7 al via la quindicesima stagione di «Grey’s Anatomy» : Ellen Pompeo è Meredith in Grey's Anatomy Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – La pista di sabbia - Replica Film tv di Alberto Sironi del 2008, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Trama: Un cavallo massacrato viene a morire proprio sulla spiaggia sotto la casa di Montalbano, il commissario inizia una indagine nel mondo delle corse di cavalli, quelle eleganti organizzate dalla nobiltà, ma soprattutto quelle ...

Analisi Auditel della serata di Lunedì 30 settembre 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando arrivando a toccare la soglia del 22% di share, con la linea arancione del Tg5 che scorre piuttosto stabile di poco sotto la soglia del 20% di share . La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 7% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca il 6% di share. L'access time vede la curva blu di Rai1 con Soliti ignoti al comando arrivando a ...

Ascolti TV | Lunedì 30 settembre 2019. Temptation Island tocca il 20.2% - Montalbano 20.4%. Stasera Tutto E’ Possibile 7.8% : Alessia Marcuzzi Nella serata di ieri, Lunedì 30 settembre 2019, su Rai1 – dalle 21.34 alle 23.34 – Il Commissario Montalbano – La Vampa d’Agosto in replica ha conquistato 4.590.000 spettatori pari al 20.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.46 all’1.08 – la quarta puntata di Temptation Island Vip 2 ha raccolto davanti al video 3.326.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Lunedì 30 Settembre 2019 : Film Stasera in TV: Rambo 2 - La vendetta, North Country - Storia di Josey, Le colline hanno gli occhi, Scontro tra Titani, Il socio, Prima e dopo, Agente 007, bersaglio mobile.

Programmi TV di stasera - Lunedì 30 settembre 2019. Sul Nove «Emanuela Orlandi – Il caso è aperto» : Emanuela Orlandi Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – La vampa d’agosto - Replica Film tv di Alberto Sironi del 2008, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Trama: Siamo in agosto, il mese più infuocato della torrida estate siciliana. Il commissario Montalbano è ospite nella villetta presa in affitto da Augello, a Montereale. Un giorno il piccolo Salvo, il figlio di Augello, sparisce. Montalbano ritrova il bambino ...