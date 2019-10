«La tragedia moderna è nelle piccole cose E io la porto a teatro»

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 15 ottobre 2019) Stefania Vitulli Regista, scrittore e attore, ora dirige il ciclo dei Classici all'Olimpico di Vicenza Stefania Vitulli I classici asono l'incubo e il sogno di ogni grande direttore artistico: qual è la chiave per trasformarli in linfa vitale e innovativa nella contemporaneità? È il dilemma che ha attraversato anche Giancarlo Marinelli, che - scrittore, regista, drammaturgo, attore - su eredità e appartenenza storica e familiare ci lavora già nei romanzi (vedi Il silenzio di averti accanto, La nave di Teseo). Ora, chiamato per il biennio 2019-2020 a dirigere lo storico ciclo di spettacoli Classici alOlimpico di Vicenza, lui - vicentino di nascita, classe 1973 ha subito pensato a come ribaltare, invece dei classici, la visione che ne abbiamo. Dai Frammenti di Memorie di Adriano che hanno inaugurato il suo programma alla fine di settembre, a Ecuba che ha portato un ...

