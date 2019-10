Fonte : romadailynews

(Di martedì 15 ottobre 2019) Roma – Anella notte del 14 ottobre scorso è divampato unnella cabina contatori elettrici della scala B presso Largo Cesare Reduzzi che ha provocato la distruzione della cabina e delledi circa 50 alloggi che, al momento sono senza corrente. Iimmediatamente insieme a quelli di AReti, hanno provveduto ad assicurare il funzionamento degli ascensori principali e stanno allestendo impianti con contatori provvisori con l’obiettivo di ripristinate la fornitura di energia elettrica alle 50 famiglie entro questa sera. “Siamo molto preoccupati per quanto accaduto” afferma Andrea Napoletano, Direttore generale diRoma “e stiamo lavorando con tutti i mezzi per risolvere l’emergenza. Non sappiamo ancora se si tratti di un evento doloso o provocato da allacci abusivi, ma siamo in costante contatto con i Carabinieri che stanno ...

romadailynews : Incendio a #Corviale: tecnici #Ater subito intervenuti per ripristino linee elettriche… - romasulweb : VIDEO | Incendiati 50 contatori della luce, le immagini dei danni al Corviale - romasulweb : Incendio al Corviale: dati alle fiamme i contatori della luce -