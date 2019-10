Il botta e risposta tra Renzi e Salvini a Porta a Porta

I primi botta e risposta del duello tra Renzi e Salvini a Porta a Porta : "Il colpo di sole del Papeete che ha preso Salvini lo fa rosicare ancora adesso. Mai era accaduto che ci fosse una crisi con la richiesta di votare in autunno e con una dinamica istituzionale tanto surreale. Come si vota lo decide un manuale che si chiama la Costituzione". Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta durante la registrazione del confronto con Matteo Salvini. "Noi abbiamo votato la mozione della Tav perché non abbiamo il paraocchi e ...

Gruber-Franceschini - botta e risposta su Conte : 'Riferirà al Copasir' : Matteo Renzi, da quando è uscito dal Partito Democratico, non ha mancato di tirare qualche frecciata alla maggioranza. Tra i suoi bersagli c'è stato anche il Presidente del Consiglio. Il leader di Italia Viva ha invitato il premier a rinunciare alla delega ai servizi segreti affidandosi ad un professionista della materia, ma soprattutto a relazionare davanti ad un organo del Parlamento sul Copasir su un presunto incontro tra il Ministro della ...

Cuccarini La Vita in Diretta : botta e risposta con l’ospite - i toni si accendono : La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini difende le scelte del programma: botta e risposta con l’ospite in studio Lorella Cuccarini difende la sua La Vita in Diretta dopo una piccola osservazione da parte di un’ospite durante la puntata di lunedì 7 ottobre. Forse abbiamo visto pochissime volte la Cuccarini particolarmente infastidita da un atteggiamento o […] L'articolo Cuccarini La Vita in Diretta: botta e risposta con ...

Migranti e rimpatri - botta e risposta Di Maio-Salvini - il grillino : 'Meglio che taccia' : Nei giorni scorsi Luigi Di Maio, da Ministro degli Esteri, ha presentato un decreto attraverso cui si riducono a quattro mesi i tempi per stabilire se un migrante deve essere rimpatriato, un fatto che ha vantato con grande orgoglio, ricordando come non si fosse mai fatto nulla in merito. Nella mattinata di domenica, invece, Matteo Salvini ha attaccato il nuovo governo rispetto al fatto che gli sbarchi non solo siano aumentati, ma evidenziando ...

DIRETTA/ Sampdoria Lazio Primavera - risultato 1-1 - video streaming : botta e risposta : DIRETTA Sampdoria Lazio Primavera, risultato 1-1,: streaming tv. Siamo all'intervallo del match per la quarta giornata del campionato Primavera 1.

LIVE Atalanta-Shakhtar Donetsk 1-1 - Champions League in DIRETTA : termina il primo tempo. botta e risposta sull’asse Zapata-Moraes : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46′ RICOMINCIA IL MATCH! E’ tutto sommato giusto l’1-1 del primo tempo. Dopo un avvio brillante da parte dell’Atalanta, lo Shakhtar è salito di colpi mostrando tecnica ed esperienza. Al gol di testa di Zapata ha risposto un Moraes molto freddo davanti a Gollini. Vedremo che emozioni saprà regalare la ripresa. Finisce qui il primo tempo 45+2′ MARLOS SPACCA LA TRAVERSA! ...

Vasco Rossi scrive a Emma - lei replica “di cuore” : boom di like per il botta e risposta : Dopo la bella notizia delle dimissioni dall'ospedale della cantante, il rocker, autore del suo ultimo successo 'Io sono...

Il botta e risposta tra Crozza e l'architetto Boeri : Tutto è cominciato con una clip, pochi secondi, in cui Maurizio Crozza mostra il 'Bosco Verticale', opera dell'architetto italiano Stefano Boeri e vincitrice di numerosi premi per essere riuscita a coniugare edilizia e ambiente. Il comico enuncia le virtù della costruzione, l'ossigeno che restituisce all'ambiente milanese e l'intuizione del progettista, per poi far notare una contraddizione: invitato dappertutto a parlare di come ...

DIRETTA/ Venezia Pisa - risultato 1-1 - streaming DAZN : botta e risposta : DIRETTA Venezia Pisa streaming video DAZN: formazioni ufficiali e risultato live del match al Penzo, per la sesta giornata del campionato di Serie B.

Mafia : il ritorno di Contorno a Palermo - in Antimafia il botta e risposta con Salvo Andò (2) : (AdnKronos) - L'ex mafioso della famiglia di Santa Maria di Gesù di Palermo, dopo la collaborazione con la giustizia di Tommaso Buscetta cominciò a raccontare ai magistrati di Palermo i retroscena della Mafia. Anche nell'ambito della indagine sulla Pizza connection coordinata da Giovanni Falcone. Ne

Mafia : il ritorno di Contorno a Palermo - in Antimafia il botta e risposta con Salvo Andò : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - "Lei pensava di poter acquisire qualcosa in Sicilia?". "Sono tutti in operazione a Palermo. I latitanti stanno a Palermo, girano, fanno i propri comodi ed i propri traffici". E' il botta e risposta tra l'ex ministro della Difesa Salvo Andò e il pentito di Mafia Salvato

VIDEO F1 - GP Russia 2019 : prove libere - highlights e sintesi. Leclerc e Verstappen - botta e risposta. Vettel insegue : Oggi si sono disputate le prove libere del GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1. botta e risposta tra Charles Leclerc e Max Verstappen che hanno rispettivamente primeggiato nella prima e nella seconda sessione, la Ferrari vola anche a Sochi e può puntare al successo col monegasco mentre l’olandese dovrà fare i conti con una penalizzazione di cinque posizioni sulla griglia di partenza. Qualche errore di troppo di Sebastian Vettel nella ...

La7 - Cacciari : “Ue fa accordi con Libia e finge di non vedere le condizioni bestiali dei migranti nei lager. Pazzesco”. botta e risposta con Gruber : “Nell’accordo di Malta non c’è traccia di ciò che ormai tutti sanno. E cioè delle condizioni bestiali in cui vengono trattati i migranti nei cosiddetti campi di accoglienza libici. Ma la Ue può far finta di non sapere e di non vedere questa situazione bestiale? Siamo al livello di quei Paesi che nel ’39-’40 fingevano di non sapere nulla dei campi di concentramento nazisti“. E’ il duro j’accuse del ...

Giordana Angi e Rudy Zerbi - botta e risposta : “I miei fan non ti seguono” : Amici ultime notizie, Giordana e Rudy si punzecchiano su Instagram: ecco cos’è successo Non hanno avuto un rapporto idilliaco all’interno della scuola di Amici, Giordana Angi e Rudy Zerbi: il professore le ha sempre riconosciuto una grande bravura quando canta i suoi brani, meno quando si cimenta in quelli degli altri, chiamandola spesso “karaoke” (per […] L'articolo Giordana Angi e Rudy Zerbi, botta e risposta: ...