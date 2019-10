Fmi:l'Italia in stallo anche quest'anno

L'Fmi ha rivisto al ribasso le stime di crescita per l', stimando per il 2019 crescita 0(-01% rispetto alle stime di luglio e aprile scorsi). Nel 2020 +0,5% (-0.3 su luglio,-0,4 su aprile). Alla base c'è"l'indebolimento della domanda interna,minor impulso di bilancio contesto esterno più debole". Stima aumento del debito pubblico al 133,2% in 2019 -dal 132,2% 2018-e 133,7% nel 2020 Essenziale un impegno in medio termine. Il Fmi ha tagliato le stime sulla crescita globale, che rallenta ancora, al livello più basso dalla crisi del 2008.(Di martedì 15 ottobre 2019)