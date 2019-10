Fabian Ruiz | pronto il rinnovo con clausola monstre!

Napoli - sirene spagnole per Fabian Ruiz : gli occhi di Real Madrid e Barcellona sul centrocampista azzurro : I due club spagnoli hanno mostrato interesse per il centrocampista del Napoli, ma De Laurentiis non ha nessuna intenzione di privarsene Fabian Ruiz piace eccome a Real Madrid e Barcellona, che hanno cominciato a mostrare interesse per il centrocampista spagnolo. In particolare i blancos avrebbero necessità di rinfoltire il proprio centrocampo, avendo al momento solo quattro giocatori di ruolo. LaPresse/EFE Il giovane 23enne farebbe al caso ...

Mundo Deportivo : Fabian Ruiz è il perno della Nazionale spagnola : Mundo Deportivo sottolinea quando Fabian Ruiz stia diventando una pedina fondamentale per la Spagna di Roberto Moreno come dimostrato nella partita contro la Norvegia. La Nazionale spagnola basa il suo gioco sulla collettività, evitando di esasperare gli individualismi e proprio nel gioco di squadra Fabian Ruiz si è dimostrato una pedina fondamentale, perché il centrocampista ha la capacità di migliorare l’ecosistema di cui fa ...

El Mundo Deportivo : Fabian Ruiz recuperato - domani gioca la Spagna : El Mundo Deportivo scrive che Fabian Ruiz ha superato la faringite ed è abile e arruolato per la trasferta di domani della Spagna in Norvegia dove disputerà la partita di qualificazione per gli Europei. Il calciatore del Napoli – trattato sempre con molto interesse dai quotidiani spagnoli – ieri è tornato ad allenarsi in gruppo allenato. Il quotidiano scrive che il ct Roberto Moreno potrà contare sul suo apporto, vedremo se sarà ...

Calciomercato Napoli - Fabian Ruiz nel mirino di Barcellona e Real Madrid : Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz nel mirino di Barcellona e Real Madrid Fabian Ruiz continua a brillare, e di conseguenza i grandi club sono pronti a farsi sotto per lui. Lo spagnolo è entrato infatti precisamente nel mirino sia di Barcellona che di Real Madrid, pronte a darsi lotta pur di accaparrarselo. “Nel bel mezzo della trattativa con il suo manager Alvaro Torres il club ha manifestato l’intenzione di inserire una clausola ...

Di Marzio : Guardiola ha cercato con insistenza Fabian Ruiz : Che il Barcellona fosse interessato a Fabian Ruiz si sapeva, non ne ha fatto certo mistero il club inviando addirittura il segretario tecnico Eric Abidal ad osservarlo a Lecca. Negli ultimi giorni poi i giornali spagnoli avevano rilanciato anche il Real sulle tracce del centrocampista del Napoli, anche se non si capisce se come alternativa a Pogba ed Eriksen o se sia solo una manovra per osteggiare gli eterni rivali. Oggi invece Gianluca Di ...

Fabian Ruiz rischia di saltare Norvegia-Spagna : problemi di salute : problemi di salute per Fabian Ruiz Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz rischia di saltare il match con la Nazionale per problemi di salute: una faringite potrebbe metterlo ko. Ecco quanto riporta il portale goal.com : “Per Fabian Ruiz c’è il rischio di essere a disposizione solo per la trasferta in Svezia del 15 ottobre.Le sue condizioni andranno valutate di giorno in giorno. Con il Napoli di Carlo Ancelotti spettatore ...

Fabian Ruiz ha la faringite. A rischio Norvegia-Spagna : Il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, sarebbe alle prese con la faringite. Lo scrive Goal.com. Lo spagnolo potrebbe quindi rischiare di saltare la partita della sua nazionale contro la Norvegia, prevista per sabato sera. Le sue condizioni, scrive il portale, saranno valutate di giorno in giorno per capire se potrà o meno disputare la gara. A seguire la vicenda da lontano sarà anche Carlo Ancelotti. Dopo la sosta il Napoli dovrà affrontare ...

Mundo Deportivo : comincia la guerra Barcellona-Real Madrid per Fabian Ruiz : Si prospetta una guerra tra Barcellona e Real Madrid per Fabian Ruiz, scrive oggi il Mundo Deportivo. Le intenzioni dei blaugrana sul centrocampista del Napoli, erano già chiare quando Eric Abidal, il segretario tecnico della Barca, lo aveva studiato a Lecce, le intenzioni dei Blancos invece non appaiono ancora chiare. Non si capisce se Fabian Ruiz potrebbe interessare come alternativa a Pogba ed Eriksen o se sia solo una manovra per ...

Gazzetta : i continui cambi di ruolo fanno soffrire Fabian Ruiz e Zielinski : “La missione è la ricerca del vero Napoli” scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport, ma la vera difficoltà è quella di capire quale sia il vero Napoli tra le tante formazioni proposte dal mister Ancelotti in questo avvio di campionato. 9 formazioni diverse con 3 moduli differenti, quelli proposti dal tecnico fino ad oggi, tutti questi esperimenti possono confondere E se è vero che l’allenatore ha voluto giocatori eclettici ...

Calciomercato Juventus - interesse per Fabian Ruiz del Napoli (RUMORS) : Arrivano nuove voci per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime notizie trapelate, il club bianconero avrebbe messo nel mirino Fabian Ruiz, forte centrocampista che milita nelle fila del Napoli e della nazionale spagnola. Il classe 1996 è stato protagonista di un buon avvio di stagione e, stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo Don Balon, sarebbe un vero e proprio pallino di Maurizio Sarri. il tecnico ...

Live Torino Napoli 0-0 : Fabian Ruiz impegna Sirigu : Sorpresa! Dopo il passo falso di Genk, il Napoli torna al tridente con il ritorno in campo di Insigne, schierato nella posizione a lui più congeniale di esterno d'attacco. Fuori Milik e...

LIVE Torino-Napoli 0-0 calcio - Serie A in DIRETTA : Fabián Ruiz impegna Sirigu dalla distanza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16′ Perde palla pericolosamente Zielinski a centrocampo con Rincon che serve Verdi, il tiro finisce sull’esterno della rete. 14′ Percussione centrale di Insigne che non passa la palla a Mertens e va al tiro, Izzo smorza il tiro che finisce sulle mani di Sirigu. 12′ Prova il Torino a costruire con Ansaldi e Rincon ma quest’ultimo sbaglia l’appoggio per ...

Calciomercato Juventus - è sfida a Barcellona e Real per Fabian Ruiz (RUMORS) : La Juventus è pronta ad affrontare un importante match domenica sera contro l'Inter e, in caso di vittoria, potrebbe superare la squadra di Conte e diventare prima in classifica. La Champions League ha dato evidentemente ulteriore consapevolezza ad una squadra che sembra stia piano piano assorbendo i dettami tecnici e tattici di Maurizio Sarri. Oltre al calcio giocato, altro argomento molto chiacchierato dai media sportivi è sicuramente il ...

Gazzetta : giusto il giallo per Fabian Ruiz : Buona la direzione di gara di Genk-Napoli del rumeno Kovacs secondo l’analisi della Gazzetta dello Sport. Nonostante le critiche mosse dall’allenatore della formazione belga Mazzù al termine della partita, il giallo per il fallo di Fabian Ruiz al 71′ appare la scelta giusta. placca Ito a centrocampo, è evidente, ma l’azione soffocata non era una chiara occasione da gol, il giallo è giusto. L'articolo Gazzetta: giusto il ...