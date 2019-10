Ascolti Temptation Island Vip | Alessia Marcuzzi chiude in calo

Fonte : lanostratv

(Di martedì 15 ottobre 2019)Vip 2,ultima puntata:al 19,4% di share È andata in onda ieri sera l’ultima puntata diVip 2 con i tre falò di confronto finali delle ultime tre coppie rimaste nel villaggio. Perquesti sono stati gli: 3.363.000 telespettatori e il 19.4% di share. Una lieve crescita in valori assoluti, ma il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi è calato in share di quasi l’1%, per via della concorrenza de “il colosso dei colossi” Montalbano, che ieri – tra l’altro – ha stravinto la serata arrivando adrecord. Insomma, un ottimo risultato perVip, considerando appunto la concorrenza e la crisi delle ammiraglie di questo inizio di stagione tv. Sui social, la conduzione dellanel programma di Canale5 è ...

