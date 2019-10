Siria | fuga in massa dai campi profughi | Trump | L' Europa deve prendersi i

Siria - la fuga dei profughi <Br>Trump : "Europa deve prendersi prigionieri Isis" : Prosegue l’operazione militare turca contro i curdi nel nord della Siria con raid questa mattina all’alba a Gire Spi e Serekaniye. L’Ong Osservatorio Siriano per i diritti umani parla di fuga in massa delle famiglie dei miliziani dell’Isis dalla zona calda, dove vivono circa 12mila stranieri, tra cui 8mila donne e 4mila minorenni. Siria, l'esercito di Damasco sale verso nord per ...

Siria - "750 affiliati dell'Isis in fuga dopo i bombardamenti della Turchia" : Situazione di anarchia nel campo di Ain Issa, nel nord-est della Siria. L'offensiva turca contro i curdi avrebbe già causato...

Ankara avanza nel Rojava - oltre 130 mila gli sfollati fuggiti dalle loro case. Famiglie dell’Isis in fuga dalla Siria : Sono gia' 130 mila gli sfollati fuggiti dalle loro case dall'inizio delle operazioni militari della Turchia nella Rojava, l'amministrazione curda nel nord-est della Siria, ma potrebbero diventare 400 mila. L'allarme arriva dall'Onu, al quinto giorno dell'offensiva militare di Ankara. Intanto le operazioni sul terreno proseguono. Dopo aver conquistato la strategica citta' di Ras Al-Ayn ieri, l'artiglieria turca ha spianato la strada ai miliziani ...

I jihadisti attaccano le carceri in Siria. In fuga foreign fighters e miliziani Isis : I curdi: non possiamo più difendervi dallo Stato islamico. Colpi di artiglieria turca sfiorano base Usa a Kobane

Siria - bombe turche sul carcere di Qamishlo. Le immagini mostrano la fuga di 5 miliziani Isis : Le immagini, diffuse da media e tramite social network, testimoniano come i bombardamenti da parte dell’esercito turco abbiano preso di mira una prigione curda. Il filmato mostra la fuga di cinque terroristi Isis durante il tentativo, da parte dei combattenti curdi di trasferirli in un luogo più sicuro. L'articolo Siria, bombe turche sul carcere di Qamishlo. Le immagini mostrano la fuga di 5 miliziani Isis proviene da Il Fatto Quotidiano.

Guerra Turchia Siria/ Escalation militare - Onu : '100 mila persone in fuga' : Guerra Turchia Siria, centinaia di curdi morti: Usa, Ue e Italia contro Erdogan. Nato precisa: 'No a esclusione di Ankara da Patto Atlantico'.

Siria - la città di Qamishlo precipita nel caos. Raid turchi su carcere : “5 miliziani Isis in fuga” Esplode autobomba : “Quattro persone uccise” : A poche ore dall’inizio delle operazioni militari della turchia nel nord della Siria, Qamishlo è piombata nel caos. Nella città, che sorge nella zona sotto il controllo delle autorità curde, a est rispetto all’area in cui operano le forze di Ankara, è esplosa un’autobomba causando “diverse vittime“. Secondo l’emittente panaraba Al Arabiya, quattro persone sarebbero morte e altre nove sarebbero rimaste ferite. Tra le ...

Siria - "Fonte di pace" : 70mila civili in fuga<br>Ucciso un militare turco : AGGIORNAMENTO 11 OTTOBRE ORE 8.30 Sono già più di 70mila i civili in fuga dal nord della Siria in seguito all’azione militare turca nel nord est del paese partita mercoledì scorso. A fornire questa stima sono gli attivisti dell'Osservatorio Siriano per i diritti umani. 12 sarebbero le vittime dei primi scontri, di cui almeno otto civili. Mentre il presidente turco Erdogan ieri minacciava l’Europa usando l’arma degli arrivi in ...

Siria - civili in fuga da invasione turca : 7.40 Sono più di 70mila gli sfollati tra la popolazione civile del nord della Siria dall'inizio dell'offensiva turca, scattata mercoledì scorso. Lo hanno denunciato gli attivisti dell'Osservatorio Siriano per i diritti umani. Ieri l'Unhcr -Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati- parlava di decine di migliaia di civili in fuga dai combattimenti innescati dall'operazione "Fonte di pace" voluta da Erdogan.

Bombe turche sui curdi Siriani - civili in fuga : cosa sta succedendo : Il popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo in fuga dai bombardamenti turchiIl popolo curdo ...

Turchia - raid in Siria. L'Onu : 60.000 in fuga. Colpi di mortaio curdi fanno 4 morti. Erdogan avvisa l'Ue sui profughi : «Due villaggi sono stati liberati dai terroristi a ovest di Tal Abyad», uno dei principali punti d'accesso dell'incursione della Turchia contro i curdi nel nord-est della Siria....

