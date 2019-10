Pd | Romano | “Virginia Raggi dice che continuerà a dare fastidio? Spero di no | è un

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) “Italia 5 Stelle? Ci sono stati episodi veramente pessimi, come l’aggressione a Filippo Roma delle Iene. Èun episodio che dobbiamo stigmatizzare, perché sono sempre segnali bruttissimi quelli per cui un giornalista di qualsiasi testata viene insultato e minacciato. Sono cose inaccettabili. Faccio un appello a Di Maio e a: diano una prova di maturità, condannando quell’episodio, perché è un’aggressione orrenda che svilisce il M5s“. Sono le parole del deputato Pd, Andrea, ospite de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus.aggiunge: “Ho grande rispetto per il M5s, anche se sono molto distante da loro. Poi, certo, sentire dallache le cose a Roma vanno benissimo e che… ecco, io francamentedi no. Mi auguro che questoche ladà al cittadino...

