Paola Maugeri | «Con passo lieve | la più sana delle ribellioni»

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Scrittrice, dj e podcaster. Non si sa mai da dove iniziare con un un personaggio enorme come. Questa donna dal cuore gentile riesce sempre a sorprendere per la sua inesauribile produttività. Il suo nuovo libro Con– La mia vita e le mie ricette a impatto zero (Piemme) uscirà domani. In questa intervista esclusiva, la signora del rock ci spiega perché ha scelto di rimettere nuovamente al centro del dibattito culturale il raccontosue scelte, così da poter ispirare i lettori sul ritmo da tenere per vivere la più. Il titolo suona come un elogio della leggerezza. «Lo è. Se vogliamo far parte della soluzione e non del problema, non dobbiamo avere unpesante. Negli ultimi cinquant’anni, abbiamo depauperato, distrutto, saccheggiato e impoverito il pianeta Terra; è arrivato il momento di camminare in punta di piedi per ...

davideinno85 : RT @VirginRadioIT: Paola Maugeri legge la lettera di Chester Bennington a Chris Cornell @paolamaugeri @ChesterBe @chriscornell https://t.c… - VascoReggiani : Non so se Paola Maugeri e Giulia Salvi pesino uguale...... - akaricida : per piacere qualcuno spieghi a paola maugeri che non sa suonare. E il fatto che ci creda non cambia i fatti -