Nigeriano contromano travolge e uccide 46enne | omicidio stradale

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Federico Garau Secondo le ultime informazioni, il 20enne ha imboccato via Cocconcellied a velocità elevata, finendo colre la vittima mentre attraversava la strada. Muore un ingegnere di 46 anni dopo aver violentemente sbattuto la testa sull'asfalto È stato accusato diil giovaneche lo scorso giovedì pomeriggio ha investito con la propria bicicletta un ingegnere di 46 anni, causandone la morte. Il tragico incidente si è verificato in via Cocconcelli, nell'antico quartiere di Oltretorrente, a Parma. La vittima, il dott. Oscar Ragazzoni, era in pausa dal lavoro e si stava recando al bar, quando è stato travolto dall'africano. Quest'ultimo, secondo le ultime notizie, stava pedalando a forte velocità e, dopo aver percorso piazzale Picelli, aveva imboccatola strada dove stava attraversando l'ingegnere. Violentissimo lo ...