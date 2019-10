Manovra | Barbagallo | ‘altri 100 mln a fondo non autosufficienza’

Manovra : Barbagallo - ‘su quota 100 sindacati d’accordo - non si tocca’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Su quota 100 siamo essenzialmente d’accordo con tutti i sindacati: non si tocca”. Così il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo al termine della riunione al ministero dell’Economia. “Il Governo è diviso e se interviene sulle finestre sbaglia”, aggiunge il leader della Uil.L'articolo Manovra: Barbagallo, ‘su quota 100 sindacati d’accordo, non si ...