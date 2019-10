Malattie cardiovascolari | i cibi consigliati e quelli da evitare

I benefici della dieta giapponese : aiuta a prevenire Malattie cardiovascolari - diabete e cancro : In programma oggi a Roma il convegno “dieta giapponese e prevenzione oncologica“, organizzato da MA Provider con il contributo non condizionato di Astellas. In occasione dell’incontro verrà sottolineata l’importanza dell’alimentazione nella prevenzione e nella lotta alle patologie oncologiche, con specifico riferimento al tumore alla prostata. “Per noi è una vera soddisfazione supportare questa iniziativa che fa conoscere ...

Le Malattie cardiovascolari rappresentano ancor oggi la prima causa di morte in Italia e nel mondo : Le malattie cardiovascolari rappresentano ancor oggi la prima causa di morte in Italia e nel mondo e uccidono ogni anno 17,9 milioni di persone. In occasione della Giornata Mondiale del Cuore 2019, nell’ambito della più ampia Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Banca del Cuore”, la Fondazione per il Tuo cuore dei Cardiologi Ospedalieri Italiani ANMCO ha raggiunto Amatrice per effettuare gratuitamente tre giorni di screening ...

Dieta pollotariana per dimagrire : previene le Malattie cardiovascolari? : la Dieta pollotariana per dimagrire in salute , previene le malattie cardiovascolari? Ecco un esempio di menù per perdere peso

Luca Carboni : «La musica - che ci aiuta a combattere le Malattie cardiovascolari» : Nello studio di registrazione dove abbiamo appuntamento, Luca Carboni si presenta con gli occhiali da sole appoggiati sulla fronte e un sorriso buono, che viene dal cuore. Circondato da chitarre classiche, pianole ed ...

I cani fanno bene alle Malattie cardiovascolari e al diabete : la scoperta dagli Stati Uniti : Uno studio della Mayo Clinic di Rochester, negli Stati Uniti, conferma le già precedenti ricerche scientifiche che hanno parlato dei benefici che comporta avere un cane per la salute del padrone. In base agli studi condotti, infatti, chi ha con sé un amico a quattro zampe ha un sistema cardiovascolare più sano. La ricerca ha posto le sue basi sulla popolazione di Brno, in Repubblica Ceca, prendendo a campione un gruppo addirittura più ampio di ...

Fegato grasso - fattore di rischio per diabete e Malattie cardiovascolari : diagnosi precoce grazie a un nuovo test : La steatosi epatica non alcolica (NAFLD) è una malattia metabolica caratterizzata dall’accumulo di grasso a livello del Fegato. Questa condizione rappresenta un importante fattore di rischio per diabete e malattie cardiovascolari. Si tratta tuttavia di un patologia subdola perché asintomatica; per questo spesso passa inosservata e non viene diagnosticata tempestivamente (di solito si scopre facendo un’ecografia al Fegato). Per questo motivo è ...

Ovaio policistico - dieta e pillola : riduce rischio diabete e Malattie cardiovascolari : Ovaio policistico, dieta e pillola riduce rischio diabete e malattie cardiovascolari. Esperti dell’Associazione britannica dietologi e del Collegio re

Dieta pollotariana - dimagrisci e previeni le Malattie cardiovascolari : La Dieta pollotariana è un regime alimentare che permette di perdere peso e di prevenire le malattie cardiovascolari. Si tratta dello schema alimentare seguito da chi ha deciso di escludere tutte le tipologie di carne, fatta eccezione per quella di pollo. Sono numerosi i motivi dietro a una scelta del genere. Per alcune persone si tratta di uno step intermedio verso una vita da vegetariani. Per altri, invece, la Dieta pollotariana è frutto della ...

Cuore : un alimento è in grado di ridurre del 20% il rischio di morte per Malattie cardiovascolari : Cuore in salute grazie all’alimentazione: un tipo di frutta secca fondamentale per prevenire le principali patologie sono le noci. Una manciata di noci assunte per due volte a settimana è un’abitudine che si associa a un rischio di morte per malattie cardiovascolari inferiore del 17%, secondo una ricerca presentata oggi al congresso della Società europea di cardiologia, che si tiene a Parigi insieme al congresso mondiale di ...

Dormire poco può causare Malattie cardiovascolari e tumori : scoperto il gene che fa vivere bene con poche ore di sonno : . A scoprirlo, studiando la genetica del ritmo circadiano in una famiglia i cui membri sono tutti ‘scarsi dormitori’, è stata una equipe dell’università della California di San Francisco (Ucsf, Usa), che ne parla sulla rivista ‘Neuron‘. “E’ strano il fatto che sappiamo così poco del sonno, dato che una persona trascorre in media un terzo della propria vita a letto“, afferma Louis Ptácek, neurologo ...