Live-Non è la D' Urso | Taylor Mega faccia a faccia con Giorgia Venturini | volano stracci

Clizia Incorvaia a Live Non è la D’Urso con Scamarcio solo un bacio : Clizia Incorvaia è stata ospite del programma serale della D’Urso e racconta: «Francesco Sarcina si faceva mandare foto por…o dalle fan». L’ex moglie del cantante ha raccontato dei particolari inediti e molto forti sulla fine del suo matrimonio. Sarcina aveva accusato la moglie di averla tradita con il suo miglior amico Riccardo Scamarcio. Clizia Incorvaia durante l’intervista “Live non è la D’Urso” racconta la sua verità sul presunto ...

Live – Non è la D’Urso - Yudi Pineda : dal convento di suore ai set porno : Dal convento di suore ai set porno statunitensi. Yudi Pineda, ospite a sorpresa dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, è la classica vicenda biografica piccantina che intreccia sacro e profano e in Italia, a differenza degli Stati Uniti, diventa materia di attenzione spasmodica. La Pineda che ha 28 anni ed è al primo film hard con la casa di produzione Bangbros è letteralmente alle prime armi, è sconosciutissima nel settore, e si è ...

Live-non è la D'Urso - Sara Tommasi spiazzante : "Pensavo di morire - ero un automa piena di cocaina" : Sara Tommasi ha chiesto di poter essere ospitata da Barbara d’Urso per raccontare della sua rinascita, o meglio, "conversione" come lei stessa l'ha definita. Carmelita ha quindi ovviamente accettato la richiesta della giovane ragazza, ospitandola nel suo salotto di Live Non è la d’Urso, nella puntat

Taylor Mega dopo Live Non è la d’Urso : le prove contro la Venturini : Live Non la d’Urso: Taylor Mega pubblica le conversazioni con Giorgia Venturini Taylor Mega è stata una delle protagoniste della diretta di ieri di Live Non è la d’Urso. La bionda influencer ha replicato alle accuse mosse da Giorgia Venturini, che aveva dichiarato di aver ricevuto una proposta di Taylor di inscenare una finta relazione lesbo. L’ospite di Barbara d’Urso ha smentito in studio quanto affermato da Giorgia, ...

Live-Non è La d'Urso - Clizia Incorvaia afferma : 'Ho dato un bacio a Riccardo Scamarcio' : È stata la notizia di gossip di quest'estate. Su tutti i settimanali, e addirittura sui quotidiani, non si parlava d'altro. Ci riferiamo al presunto tradimento che Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina (leader della band Le Vibrazioni) avrebbe consumato con Riccardo Scamarcio, migliore amico nonché testimone di nozze del cantante. Dopo tanti rumors, la donna ha deciso di raccontare una volta per tutte la sua versione dei fatti, ...

Live - Non è la d'Urso - parla Sara Tommasi : 'Non sono guarita - prendo farmaci per l'umore' : Sara Tommasi, domenica 13 ottobre, è stata ospite a Live - Non è la d'Urso. La 38enne ha scelto il salotto di Barbara d'Urso per raccontare i momenti più bui della sua vita. All'epoca, la Tommasi era una delle showgirl più richieste nel mondo dello spettacolo. Purtroppo, però, il successo l'ha portata ad incontrare anche delle persone sbagliate. Dal racconto della soubrette, è emerso che, uscendo la sera, ha conosciuto amicizie infelici: "Ho ...

“Ma tu chi sei?”. Karina Cascella distrugge Asia Argento a Live Non è la D’Urso : Asia Argento, ospite, oggi, a ‘Live Non è la D’Urso’, ha raccontato come sono i rapporti con Morgan, padre di sua figlia Anna Lou, oggi 18enne. Il cantante è tornato a far parlare di sé a causa della situazione economica poco florida che lo ha portato a subire il pignoramento della casa con i suoi strumenti dentro. Nei giorni scorsi Morgan ha scritto un progetto in dieci punti, che ha illustrato al neo ministro della Cultura, Dario Franceschini, ...

Live Non è la D’Urso - Alba Parietti contro Francesca De Andrè : “L’unico talento che hai è quello di sputta**re la tua famiglia” : “L’unico talento che hai è quello di sputta**re la tua famiglia“. Non si trattiene Alba Parietti nel botta e risposta con Francesca De Andrè nella quinta puntata di Live Non è la D’Urso andata in onda domenica. Il battibecco nasce durante il gioco “Uno contro tutti” in cui la Parietti è protagonista con Asia Argento. Ad accendere la luce rossa è proprio la nipote del cantautore più famoso d’Italia. Un ...

Sara Tommasi torna in tv a “Live Non è la D’Urso” : “Mi davano tantissima cocaina obbligandomi a girare film hard” : Dopo una lunga assenza dalle scene, Sara Tommasi è tornata in tv domenica sera ospite di “Live Non è la D’Urso” e a Barbara D’Urso ha raccontato quanto le è successo negli ultimi anni, spiegando che per lei sono stati molto difficili causa dell’abuso di alcol e droga e rivelando di esser stata costretta a fare sesso davanti alle telecamere. “Mi drogavano obbligandomi a girare film hard – ha detto la ...

Live Non è la D’Urso - Asia Argento litiga con Karina Cascella : “Ma tu chi sei? Che posto hai nel mondo?” : Asia Argento è tornata ospite di “Live Non è la D’Urso” e con Alba Parietti si è sottoposta all'”uno contro tutti” e ha dovuto affrontare gli attacchi degli “sferati”, in particolare di Karina Cacella, con cui ha avuto un acceso confronto. L’argomento su cui si dibatteva era Morgan e lo sfratto che lui ha avuto a sua detta per colpa di Asia che lo avrebbe denunciato per non aver pagato gli alimenti a sua ...

Clizia Incorvaia - l’ex moglie di Francesco Sarcina a “Live Non è la D’Urso” : “Chiedeva materiale pornografico alle fan” : “Francesco Sarcina chiedeva materiale pornografico alle fan“. È l’accusa lanciata dalla sua ex moglie Clizia Incorvaia che domenica sera è stata ospite dell’ultima a “Live – Non è la D’Urso” per parlare del suo rapporto con Sarcina e del presunto tradimento con Riccardo Scamarcio. “Sono qui perché ho subito un processo ingiusto – ha esordito la Incorvaia -. Ho vissuto con il mio ex marito ...