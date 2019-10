Gli altri “rischi della rete” di cui parliamo poco

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Nelle iniziative che circolano nelle scuole, e anche fuori, per mettere in guardia i giovani dai “rischirete” si continua a parlare soprattutto di cyberbullismo, emulazione - per esempio nei casi di anoressia e presunti inviti all’autolesionismo - e truffe online. Si parla molto anche di fake news, almeno negli ultimissimi tempi, e un po’ anche di hate speech, di discorsi d’odio. Le “opportunitàrete”, invece, sembrano riservate soprattutto ai social manager, agli specialisti di marketing e campagne di “like”. Mentre si discute, mi pare, del fatto che l’uso del web sembra in gran parte ristretto ad app, social media e poche piattaforme video, come certificano le più recenti ricerche di settore (Eu Kids Online, rapporto Ocse 2015-2018). Nonostante il tempo trascorso in rete - ...

you_trend : 'Manca la politica. Due partiti in crisi sono andati al governo insieme senza spiegare perché, solo per comprare te… - matteosalvinimi : Gli incontri blindati e lontani dalle piazze per timore del giudizio del Popolo li lascio agli altri, io mi tengo s… - marattin : Il prepensionamento è sacrosanto per i disoccupati,gli operai,chi lavora negli asili, gli infermieri e tanti altri… -