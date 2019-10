Gemini Man | Will Smith | ' Un' esperienza realistica ed intrigante'

Gemini MAN/ Il film da gustare in 3D - con una contraddizione - : Creato e scritto vent'anni fa, è servita la giusta tecnologia odierna per creare il film di Ang Lee con protagonista Will Smith

Box Office USA 13 ottobre - Joker vicinissimo ai 200 milioni - male Gemini Man : Box Office USA Joker ancora in testa, secondo posto per La Famiglia Addams Box Office USA 13 ottobre – Joker porta gli americani al cinema: seconda settimana da 55 milioni di dollari un totale a 7 milioni dai 200 (presto raggiunti), globalmente superato il mezzo miliardo di dollari. Joker è il film che ha più incassato nel mondo di Joaquin Phoenix, il secondo di Todd Phillips dietro Una notte da leoni 2 (586 milioni) e il secondo di Robert ...

Gemini Man con Will Smith : grandi effetti speciali non garantiscono un grande film : "Un'esperienza cinematografica rivoluzionaria": con queste parole il regista Ang Lee definisce l’esperimento Gemini Man con Will Smith. Protagonista assoluto della pellicola è l’attore statunitense ormai cinquantunenne che lotta contro se stesso ventitreenne. Il lavoro digitale di ringiovanimento è impressionante. Sembra davvero di rivedere in scena il principe di Bel- Air sebbene più cupo e meno brillante del giovanotto che ha stregato la ...

Gemini Man è un incredibile film sperimentale a budget gigantesco : https://www.youtube.com/watch?v=QIlIpw73KDo Non è la prima volta che vediamo un attore digitale, cioè una creazione interamente computerizzata che tuttavia ha la medesima credibilità degli attori intorno a lui. È la prima volta invece che lo vediamo nella forma di un umano e non di una creatura fantastica e che lo vediamo per un minutaggio così lungo; la prima volta soprattutto che è modellato su qualcuno che già conosciamo, ovvero a Willy Il ...

Will Smith e il suo doppio nel film “Gemini Man” di Ang Lee : Red carpet a Los Angeles per "Gemini Man", il nuovo film di Ang Lee con Will Smith, Clive Owen e Mary Elizabeth Winstead, che sarà nei cinema italiani dal 10 ottobre. Il regista taiwanese, da anni adottato da Hollywood, ha presentato il suo fanta-thriller ad alto contenuto di azione, dove a essere protagoniste sono gli effetti speciali. Al centro della storia c'è infatti il tema del doppio con due Will Smith in scena, uno originale e uno ...

Una notte con Will Smith : Gemini Man è in arrivo nelle sale e Fabio Rovazzi incontra l'amatissimo attore : Will Smith contro Will Smith in un adrenalinico film che unisce un aspetto tecnico curatissimo e all'avanguardia e il regista Premio Oscar Ang Lee.Gemini Man sta per arrivare nelle sale mettendoci di fronte alla storia di Henry Brogan, un assassino del governo che cerca di abbandonare la sua carriera ma si ritrova a confrontarsi con un clone più giovane di se stesso di nome Junior che è in grado di prevedere ogni sua mossa.Una premessa ...

La famiglia Smith al completo per la Premiere di "Gemini Man" - : Fonte foto: La PresseLa famiglia Smith al completo per la Premiere di "Gemini Man" 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti dall'evento che si è svolto al TCL Chinese Theatre di Hollywood

Di solito assistiamo al metodo inverso: invecchiare gli attori affinché risultino più rugosi, anziani, pronti a rispettare la linea temporale imposta dal film al quale prendono parte. È ...

Gemini Man - recensione : Non esiste un cecchino come Henry Brogan, capace di centrare il collo del suo bersaglio, che si trova a due km di distanza, seduto in un treno che va a quasi 300 km all'ora. Ma l'uomo è stanco, ha ormai 50 anni, vorrebbe ritirarsi dal mestiere, per raggiunti limiti d'età ma anche di sopportazione. 72 sono stati infatti i suoi bersagli, quelli singoli, senza contare gli ammazzati in una vita di conflitti in giro per il mondo, prima per la sua ...

Da Benjamin Button a Gemini Man : l'immortalità arriva sul grande schermo - articolo : E se si stesse arrivando a un punto in cui gli attori invecchieranno solamente nella vita reale, restando per sempre giovani sullo schermo? Diventando così dei Dorian Grey che non stringono un patto col Diavolo, ma coi registi e gli addetti agli effetti speciali? I progressi della tecnologia offrono così lo spunto per riflettere sull'uso che ne sarà fatto, sul gradimento che ne deriverà, quando già molti hanno manifestato qualche dubbio in ...