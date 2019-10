Devolver Digital entusiasta di PS5 e Xbox Scarlett | ma sarà difficile vedere la

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Uno dei fondatori di, publisher dietro giochi come Hotline Miami, non vede l'ora che Sony e Microsoft lancino le loro piattaforme di prossima generazione. Parlando con GameSpot al PAX Australia, Graeme Struthers ha dichiarato di esseredel lancio di PlayStation 5 eProjectnel 2020, in parte perché si prevede che questi sistemi saranno un'occasione per tutti gli sviluppatori, grandi e piccoli.Non è sempre stato così. Struthers - che ha co-fondato l'azienda nel 2009 - ha sottolineato che la generazione PS3 /360 non era la più invitante per gli sviluppatori indipendenti."È fantastico", ha detto Struthers dell'imminente lancio di PS5 e della prossima. "La generazione attuale, quella che sta arrivando alla fine, è stata quella per aziende come noi, ci ha permesso di entrare. In precedenza era piuttostoessere su PS3 e360. ...