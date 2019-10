Crosetti | la vittoria di Brigid col ciuffetto al vento emoziona di più

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Su Repubblica Maurizioscrive degli ultimi due record registrati nella maratona, quello di Eliud Kipchoge tra i laser verdi e quello diKosgei dentro una gara vera. “Lei omologata, lui no. Lui nell’esperimento di realtà aumentata, lei col numero mezzo staccato che le svolazza sulla schiena. Lui in maglietta bianca tra le “lepri” in nero, ormai è lo sponsor che si trasmuta in coreografia, lei con le scarpette rosa (lui, bioniche) e un ciuffo di capelli trattenuti dall’elastico”. Lei è la prima donna al mondo che si tiene sotto le due ore e un quarto. Lui il primo uomo al mondo sotto le due ore. Sono “le figure davvero leggendarie attraversano il tempo lasciandolo lì immobile, a guardare”. Ma quale dei due è più record? Si chiede. “È legittimo inorridire da puristi di fronte alla teoria di gregari che chiudono ilal campione, ...