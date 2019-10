Ciclismo | Eddy Merckx ricoverato in ospedale dopo una brutta caduta in bicicletta

Fonte : oasport

(Di lunedì 14 ottobre 2019)inin seguito a unain. Il Cannibale stava pedalando insieme ad alcuni amici nella giornata di ieri quando all’improvviso è finito violentemente a terra. Il belga ha subito un durissimo colpo alla testa ed è stato trasportato d’urgenza all’di Dendermonde. L’icona delè statoin terapia intensiva anche perché ha un pacemaker come riporta Het Nieuwblad. Nelle prossime ore il 74enne verrà sottoposto a ulteriori accertamenti e se non dovessero essere riscontrate delle complicazioni allora verrà trasferito in una normale camera di degenza del nosocomio. Secondo quanto riferito dalla famiglia le sue condizioni non sarebbero gravi. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...

