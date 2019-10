Android 10 con One UI 2 0 beta si allarga e raggiunge i primi Samsung Galaxy S10 europei

Samsung annuncia Android 10 con One UI 2.0 beta per i Samsung Galaxy S10 : La beta di Android 10 per la serie Samsung Galaxy S10 è finalmente disponibile al download L'articolo Samsung annuncia Android 10 con One UI 2.0 beta per i Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Quant'è veloce Android 10 con One UI 2.0 sui Samsung Galaxy S10? Ecco un video confronto : Phone Arena ha pubblicato un video confronto tra un Samsung Galaxy S10+ con Android 10 e One UI 2.0 e un Samsung Galaxy Note 10+ con Android 9

Torna la Tech Week di eBay con sconti fino al 50% : ecco le migliori offerte Android : Prende il via oggi la Tech Week di eBay, che propone sconti fino al 50% su numerosi prodotti tecnologici, inclusi parecchi dispositivi Android.

HarmonyOS e Android potrebbero presto convivere anche sui vostri smartphone Huawei : Huawei è pronta a far debuttare il proprio sistema operativo, HarmonyOS, in dual boot con Android, fornendo così all'utente possibilità di scegliere.

Huawei pronta a far debuttare HarmonyOS in dual boot con Android : Huawei è pronta a far debuttare il proprio sistema operativo, HarmonyOS, in dual boot con Android, fornendo così all'utente possibilità di scegliere.

OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro tornano a ricevere Android 10 con la OxygenOS 10.0.1 : OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro si aggiornano di nuovo ad Android 10 con la OxygenOS 10.0.1: ecco le novità introdotte con la nuova release, che riavvia la distribuzione dopo qualche problema di bug.

MIUI 11 con Android 10 disponibile in Closed Beta per questi tre smartphone Xiaomi : Mentre è in corso il roll out della versione stabile di MIUI 11, alcuni smartphone Xiaomi iniziano a ricevere la nuova interfaccia basata si Android 10.

Siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android? Ecco i migliori sconti online del weekend : Gli sconti online non si fermano mai: oggi in offerta Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi MIX3, Motorola One Vision, Samsung Galaxy A50 e Galaxy S10 Plus

Il weekend porta con sé un sacco di offerte su app e giochi Android sul Play Store : Il Play Store dà il benvenuto al weekend: sono oltre 50 app e giochi (di cui 10 gratis) in promozione da oggi. Interessante, non trovate?

Da Monclick ci sono le "Offerte hi-tech d'autunno" con sconti fino al 50% su smartphone Android : Da Monclick ci sono le "Offerte hi-tech d'autunno": sconti fino al 50% su alcuni smartphone Android. E c'è anche Xiaomi Mi Smart Band 4 in promo!

La Famiglia Addams vi aspetta su Android con una dimora da decorare e strani desideri da esaudire : La Famiglia Addams Misteriosa dimora è il gioco ufficiale basato sul nuovo film di animazione di prossima uscita nelle sale cinematografiche. Si tratta di un'avventura gestionale in cui dovrete allestire la casa della bizzarra Famiglia decorandola con un'ampia scelta di mobili, dipinti, piante carnivore e altri strani suppellettili per dare alla magione l'aspetto da satira horror tipico della serie.

Nokia 8.1 è il primo smartphone con Snapdragon 710 ad aggiornarsi ad Android 10 : E' in fase di roll out l'aggiornamento ad Android 10 per Nokia 8.1, diventando così il primo smartphone con Snapdragon 710 a ricevere l'upgrade

Windows 10 dialoga con gli smartphone Android per effettuare e ricevere chiamate : Microsoft ha annunciato che il prossimo aggiornamento di Windows 10 (20H1) aggiungerà il supporto per le chiamate all'app Il tuo telefono su Windows 10. È il frutto di un lavoro partito tempo fa. Qualcuno ricorderà che con l'aggiornamento di questa estate, Microsoft aveva implementato la capacità dell'app di riportare sul PC i messaggi di testo e le notifiche degli smartphone Android. L'app è disponibile sullo store

Allacciate le cinture con il Samsung Galaxy Note 9 : Android 10 già in fase test : Giungono abbastanza a sorpresa alcune informazioni riguardanti il processo che nei prossimi mesi porterà l'aggiornamento Android 10 a bordo dei Samsung Galaxy Note 9, anche quelli commercializzati in Italia. Il device è stato lanciato sul mercato poco più di un anno fa e non riceve patch ufficiali da un paio di mesi, come potrete notare dal nostro ultimo approfondimento sul tema, ma evidentemente il produttore coreano intende accelerare le