Le parole di Zingaretti su Raggi agitano il Pd romano 

(Di domenica 13 ottobre 2019) L'uscita di ieri di Nicola, in cui il segretario Pd ha sostenuto che Virginianon dovrebbe dimettersi ma "affrontare con più decisione e collegialità temi da troppo tempo irrisolti" agita i Dem romani. Tra dirigenti ed eletti da stamattina filtra malumore, c'è chi si affretta a ribadire che nonostante l'alleanza di governo non muta il giudizio di "fallimento" sull'operato della sindaca e chi le chiede di "velocizzare il suo operato". Perché nel percorso di costruzione di una intesa che possa andare anche oltre l'attuale accordo di governo, la gestione del Campidoglio resta uno dei nodi su cui il Pd cittadino chiede maggiore discontinuità al M5s. Dopo il rimpasto per affrontare la parte finale del suo mandato Virginiaha lanciato una apertura al dialogo con il Pd sui singoli temi, ma la distanza che si è creata tra 5 Stelle e Dem in oltre 3 anni di mandato appare ...

