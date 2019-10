Juventus | Marchisio | ' Ramsey è fantastico | il numero 8 è in ottime mani'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 13 ottobre 2019) In questi giorni lanon è scesa in campo visto che il campionato è in pausa per lasciare spazio alle Nazionali. Dunque 14 giocatori bianconeri sono al seguito delle rispettive selezioni e la maggior parte dei calciatori torneranno alla Continassa solo nel corso della nuova settimana. Fra loro c'è anche Aaronche è al seguito del Galles. Il8 juventino non è al meglio e la speranza dell'ambiente bianconero è che non gli vengano fatti correre dei rischi nell'impegno della nazionale gallese stasera contro la Croazia. L'avventura alla Juve di Aaronè iniziata molto bene e ha subito saputo ritagliarsi un posto importante nella squadra di Maurizio Sarri. Il gallese in bianconero ha ereditato il8 che in passato era di Claudio. E proprio il 'Principino' ha parlato proprio del suo erede alla Juve: "La maglia è finita nelle miglioriè ...

tuttosport : #Marchisio: '#Juve, che centrocampo con #Pirlo, #Pogba e #Vidal. Futuro? Non so cosa farò' ?? ?? - GoalItalia : Marchisio incensa Ramsey e ricorda le prime volte che vide Pogba allenarsi alla Juventus 8? - JuventusTV : History | Claudio Marchisio numero 8? Il Principino si racconta ?? On demand, qui ?? -