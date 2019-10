Incidente | morti 4 giovani a Catania | auto contro il guardrail | tra le vittime un 17enne

Incidente stradale tra Catania e Paternò - morti 4 giovani : Notte di sangue lungo la strada statale 121 che collega Catania a Paternó. Quattro giovani - di cui non sono state fornite ancora le generalità

Rende - 4 ragazzi morti in un Incidente : l'altro conducente positivo al test della droga : Nella notte tra sabato e domenica scorsa a Rende (Cosenza) quattro ragazzi giovanissimi hanno perso la vita in uno spaventoso incidente stradale. La loro auto, una Volkswagen Polo, si è scontrata con una C3 con a bordo una coppia di fidanzati trentenni, rimasti feriti. Il conducente della Citroen, ancora in rianimazione, è risultato positivo al test per la droga. Sarà la Procura di Cosenza, dopo che sarà stata ricostruita la dinamica dello ...

Cosenza - Incidente mortale nella notte : morti 4 ragazzi e 2 feriti : Rosa Scognamiglio Quattro ragazzi giovanissimi, poco più che maggiorenni, hanno perso la vita in un incidente stradale nel cosentino. Altre due feriti sono in gravi condizioni È di quattro morti e due feriti gravi il bilancio delle vittime di un incidente stradale avvenuto a Rende, in provincia di Cosenza, poco dopo la mezzanotte. Da una prima ricostruzione dei fatti, ci sarebbe stato uno scontro frontale tra due vetture, una Citroen ...

