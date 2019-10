Verissimo | Silvia Toffanin si scioglie in lacrime e parte una frecciatina a Pier Silvio

Gianni Morandi a Verissimo : «Ho perso mia figlia». Silvia Toffanin piange in diretta : Gianni Morandi, il dramma segreto a Verissimo: «Ho perso mia figlia». Silvia Toffanin si commuove. Il cantante di Monghidoro si è raccontato nel salotto di Canale 5. Morandi -...

Claudio Bisio a Verissimo - Silvia Toffanin e la rivelazione choc : «L’ho visto nudo». Tutti increduli in studio : Su Leggo.it le ultime novità. Silvia Toffanin spiazza Tutti a Verissimo: «Ho visto Claudio Bisio nudo». Pubblico incredulo. Oggi, Claudio Bisio e Silvia Ocone sono stati ospiti nel salotto di Silvia Toffanin per parlare del loro ultimo film Se mi vuoi bene, per la regia di Fausto Brizzi. E proprio durante l’intervista, c’è stato un momento inaspettato. Silvia Toffanin ha accolto i suoi ospiti dicendo: «Ho visto Claudio Bisio nudo». ...

Verissimo - Lorella Boccia racconta a Silvia Toffanin la terribile aggressione a Roma : “La mia paura più grande è stata per mio marito Niccolò. Ho temuto di perdere l’uomo più importante della mia vita”. Lorella Boccia a Verissimo racconta per la prima volta la terribile aggressione subita da lei e da suo marito Niccolò Presta la notte tra il 3 e il 4 ottobre a Roma: “Siamo usciti da

Silvia Toffanin bellissima a ‘Verissimo’. Il dettaglio dell’abito blu non sfugge : Ascolti ancora in crescita per il talk di Canale 5 ‘Verissimo’, che sabato 5 ottobre ha dominato la sua fascia d’ascolto con 2.285.000 spettatori totali e il 20.47% di share, (19.33% sul target commerciale). Ottimo riscontro anche per “Verissimo giri di valzer” che ha registrato 2.192.000 spettatori totali, share del 18.83% (18.82% sul target commerciale). Il talk show condotto da Silvia Toffanin, che aveva tra i suoi ospiti la top model Bar ...

Verissimo - Silvia Toffanin in lacrime : il dramma di Marco Maddalaloni e Romina Giamminelli : Marco Maddalaloni e Romina Giamminelli sono stati ospiti nella puntata di Verissimo andata in onda il 5 ottobre 2019, raccontando in esclusiva il giorno del loro matrimonio in chiesa. "Le cose non vanno preparate, arriva il momento giusto e tutto va nella giusta direzione", ha spiegato Marco riferen

Verissimo - Silvia Toffanin chiude annunciando : “Vi dico due motivi…” : Silvia Toffanin, anticipazioni Verissimo: “Vi svelo due buoni motivi per seguirci” È andato in onda oggi sabato 5 ottobre il quarto appuntamento della nuova edizione di Verissimo. Al termine della trasmissione, dopo aver intervistato i Modà e Kekko Silvestre, la padrona di casa come da tradizione ha saluto il suo fedele pubblico, che ogni settimana le regala grandi soddisfazioni in termini di ascolti, svelando alcune anticipazioni ...

Anticipazioni Verissimo : Silvia Toffanin sorpresa da un annuncio : Silvia Toffanin sorpresa dall’annuncio di Bar Refaeli a Verissimo: le Anticipazioni Sabato 5 ottobre andrà in onda la quarta puntata della nuova stagione televisiva di Verissimo. Tra i tanti ospiti, Silvia Toffanin intervisterà Bar Refaeli. Secondo le Anticipazioni di Verissimo, la supermodella israeliana, ex compagna di Leonardo DiCaprio con cui è stata fidanzata dal 2005 al 2011, ha sorpreso la conduttrice con un annuncio: Bar Refaeli è ...

Verissimo : Silvia Toffanin annuncia un ospite misterioso. Chi è : Anticipazioni Verissimo, ospiti sabato prossimo (5 ottobre): Silvia Toffanin annuncia una star misteriosa E’ andata in onda oggi, 28 settembre, la terza puntata dell’edizione 2019/2020 di Verissimo, sempre con Silvia Toffanin alla conduzione. E sul finire della trasmissione, dopo l’ultima interruzione pubblicitaria, la conduttrice come da tradizione è tornata in video per pochi secondi, per salutare il pubblico e per svelare ...

Verissimo - Luca Argentero si confessa da Silvia Toffanin : "Sì - voglio sposarla" : "Si, voglio sposarmi. Quando trovi una persona che ti rende migliore, che arricchisce la tua vita, è giusto pensare a progetti importanti". Luca Argentero, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, si è detto molto innamorato della sua fidanzata Cristina Marino, attrice e fitness influencer

Verissimo - Alessandro Matri ferma Federica Nargi da Silvia Toffanin : "No - per ora basta così" : "Più in là vedremo…", dice Federica Nargi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, insieme al suo compagno Alessandro Matri. La ex velina vorrebbe avere il terzo figlio, magari un maschietto. Ma Matri non sarebbe d'accordo, almeno per il momento: "Va bene così", la interrompe il calciator

Verissimo : Luca Argentero - Paola Perego e gli altri ospiti di Silvia Toffanin : Tutto pronto per la nuova puntata di Verissimo. Grandi ospiti sono attesi come ogni sabato nel salotto telvisivo di Silvia Toffanin. Nella puntata del 28 settembre, come sempre, a raccontarsi con la conduttrice, si alterneranno grandi protagonisti del mondo dello spettacolo e del gossip. Attesissima l’intervista a Luca Argentero, sex symbol, oltre che attore di grande talento, che sta vivendo un momento d’oro sia della sua carriera ...