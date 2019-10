Un bug potrebbe aver reso errati i risultati di almeno 150 articoli scientifici

Fonte : wired

(Di sabato 12 ottobre 2019) (foto: Getty Images) Un problema tecnico sottile, non visibile e di certo non risolvibile con una pacca al computer. Un errore di codice in uno script usato in una ricerca di chimica che ha creato un effetto a valanga, fino a produrrescorretti in più di 150basati sul paper originario. Tutto perché lo script con l’errore, responsabile di eseguire alcune analisi di chimica computazionale, fornivadifferenti se veniva lanciato su Mac, Windows o Linux. A scoprirlo quasi per caso gli scienziati dell’università delle Hawaii che hanno descritto l’accaduto sul giornale Organic Letters e pubblicato una versione riaggiustata delle circa mille linee di codice che formano lo script. La bizzarra vicenda ha avuto inizio quest’estate, quando lo studente Yuheng Luo, assieme al suo tutor Rui Sun, stava verificando idi una ricerca sui ...

