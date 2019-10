Iv | debutto a Roma partito Renzi | no alleanza con M5S e Raggi nel mirino Adnkronos 2

Iv : debutto a Roma partito Renzi - no alleanza con M5S e Raggi nel mirino/Adnkronos : Roma, 12 ott. (Adnkronos) – debutto di Italia Viva a Roma, stamattina al cinema Adriano, con i ‘padroni di casa’ Roberto Giachetti e Luciano Nobili insieme a Maria Elena Boschi e Ettore Rosato. La sala da circa 200 posti è piena. “Non siamo un partitino”, scandisce Nobili. “Rimbocchiamoci le maniche, perché la prossima volta una sala come questa deve essere troppo piccola per noi”, aggiunge Boschi. ...

Roma-Atalanta 0-0 La Diretta Smalling al debutto. Fuori Mkhitaryan - dentro Florenzi : Roma e Atalanta aprono alle ore 19 il programma del mercoledì della 5a giornata di serie A. I giallorossi sono imbattuti dopo le prime 4 partite, 2 vittorie e 2 pareggi, e domenica scorsa...

Poker della Roma - Sassuolo battuto 4-2 - in gol al debutto Mkhitaryan : Poker della Roma, Sassuolo battuto 4-2, in gol al debutto Mkhitaryan. La Roma batte il Sassuolo per 4-2 nel primo posticipo della terza giornata

Serie A - voti e pagelle giallorosse di Roma-Sassuolo : Mkhitaryan - debutto con gol : Roma-Sassuolo è finita 4-2 e ci sono tanti voti alti nelle pagelle giallorosse di questo match valido per il terzo turno di Serie A. Match che si è messo subito in discesa per la formazione di Fonseca, a segno dopo 12 minuti con Cristante. Il Sassuolo è andato in affanno e la Roma ne approfittato per affondare i colpi. In rapida successione sono arrivati i gol di Dzeko, Mkhitaryan e Kluivert, con i giallorossi avanti per 4-0 al riposo. Nella ...

Roma-Sassuolo 0-0 La Diretta debutto per Veretout e Mkhitaryan Zaniolo in panchina - gioca Kluivert : Il Sassuolo non ha mai vinto con la Roma in Serie A né all'Olimpico né in Emilia: in 12 precedenti, 7 le vittorie della Roma e 5 i pareggi. L'ultima volta che le due compagini...

