Il basket pol corr nel cesto di Xi La Cina stoppa l' Nba

basket – Italia - Daniel Hackett si ritira dalla Nazionale : “sono arrivato al capolinea. Adesso Mannion…” : Daniel Hackett annuncia il suo ritiro dalla Nazionale Italiana: il playmaker lascia spazio alle nuove leve come Spissu, Moretti e Mannion Il Mondiale di Basket 2019 è stata l’ultima esperienza di Daniel Hackett con la Nazionale Italiana. Si è conclusa così l’avventura del playmaker del CSKA Mosca in maglia azzurra, con i rimorsi del ko contro la Spagna, poi vincitrice della competizione, ma contro la quale i ragazzi di coach ...

Serie A basket – La Dolomiti Energia Trentino batte Reggio Emilia : una notte da capolista solitaria : La Dolomiti Energia Trentino da solo in vetta alla classifica: Reggio Emilia ko nell’anticipo della seconda giornata Sorride la Dolomiti Energia Trentino: nell’anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A, iniziato pochi giorni fa con un turno infrasettimanale, le aquile si sono imposte 86-76 sulla Grissin Bon Reggio Emilia. La Dolomiti Energia Trentino si porta dunque a 4 punti e, grazie al bottino pieno, si porta ...

Napoli basket eliminato dalla Supercoppa di Lega : La Ge.Vi Napoli Basket eliminata dalla Supercoppa di Lega. Sconfitta sia da Agrigento che da Trapani nelle due trasferte in terra siciliana. E’ già tempo di riflessioni in casa Napoli Basket, che dispone di uno starting-five di livello assoluto ma di una panchina poco utilizzata e non all’altezza dei primi cinque elementi, e questo fa tutta la differenza del mondo. In terra siciliana si è aggregato anche il tanto atteso Roderick, ...

Mondiali basket 2019 – Gli USA chiudono al settimo posto : battuta la Polonia 87-74 : Gli USA chiudono settimi ai Mondiali di Basket 2019: battuta la Polonia nell’ultima sfida iridata Dopo la deludente eliminazione per mano della Francia, ai quarti di finale, gli USA hanno continuato il loro percorso ai Mondiali di Basket 2019, giocandosi oggi la finalina 7°-8° posto. La squadra di Gregg Popovich ha ceduto due giorni fa anche alla Serbia, che nel pomeriggio sfiderà la Repubblica Ceca per il 5° posto. Dopo le due ...

Mondiali basket - Spagna batte Polonia 90 a 78 e va in semifinale : Rubio top scorer (19 punti) con tre triple e nove assist. Gli highlights : La Spagna accede alle semifinali del mondiale di basket in Cina. A Shanghai, la nazionale di Scariolo ha superato la Polonia 90-78 entrando tra le prime quattro del torneo dopo l’Argentina. Top scorer degli spagnoli Rubio con 19 punti, ma anche 9 assist e 5 rimbalzi. Nelle file dei polacchi in evidenza Slaughter, che però non è bastato per contenere anche i 16 punti di Fernandez, un Gasol da 10 punti e 7 assist, oltre ai 32 messi a referto ...

Mondiali basket 2019 – Ricky Rubio trascina la Spagna sulla Polonia : è il miglior assistman della storia della competizione : La Spagna supera la Polonia 90-78 e accede alla semifinale dei Mondiali di Basket 2019 trascinata da Ricky Rubio: il playmaker firma 9 assist e diventa il miglior assistman della storia della competizione Dopo l’impresa dell’Argentina sulla Serbia, i Mondiali di Basket 2019 vedono un’altra squadra in semifinale. La Spagna di coach Scariolo ha superato la Polonia 90-78 trascinata da uno straordinario Ricky Rubio capace di mettere insieme 19 ...

VIDEO Spagna-Polonia 2019 - Mondiali basket 2019 : highlights e sintesi - le Furie Rosse volano in semifinale : La Spagna ha sconfitto la Polonia per 90-78 e si è qualificata alle semifinali dei Mondiali 2019 di basket, le Furie Rosse hanno confermato il pronostico della vigilia e hanno sconfitto i biancorossi anche se la partita è rimasta in bilico fino all’inizio dell’ultimo quarto dove Ricky Rubio e compagni sono riusciti a fare la definitva differenza. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Spagna-Polonia 90-78, quarto di ...

basket - Mondiale 2019 : Spagna in semifinale! Battuta la Polonia 90-78 : La Spagna era grande favorita del secondo quarto di finale dei Mondiali di Basket 2019 e mantiene il pronostico superando 90-78 la Polonia. Un match di fatto comandata dall’inizio alla fine, ma che ha visto rimanere in partita i polacchi fino a 3′ dalla sirena. Il grande merito della selezione guidata da coach Scariolo è stato quello di rimandare al mittente tutti tentativi di rimonta da parte degli avversari sfornando giocate di ...

LIVE Spagna-Polonia 90-78 basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : gli iberici volano in semifinale e aspettano una tra Australia e Repubblica Ceca! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. Gli iberici passano su un’ottima Polonia che ha tenuto il campo per oltre tre quarti di gara. Da segnalare che con i 9 assist di oggi Rubio diventa il miglior assistman di sempre dei Mondiali! FINITA! Spagna batte Polonia 90-78. 90-78 Altro giro in lunetta per Waczynski ...

LIVE Spagna-Polonia 67-58 basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : le Furie Rosse provano l’allungo nel terzo periodo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72-63 2/3 per Ponitka dalla lunetta. 72-61 W. Hernangomez segna con fallo e converte il libero. 69-61 W. Hernangomez sfrutta la sua stazza in area e appoggia sul bel passaggio di Llull. 67-61 Gioco da tre punti di Slaughter e Polonia ancora in partita. INIZIA L’ULTIMO QUARTO! 67-58 Ultimo possesso gestito male dai polacchi e il terzo periodo si chiude con il contropiede vincente ...

LIVE Spagna-Polonia 46-41 basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : comincia il secondo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-52 Kulig chirurgico da tre, la difesa spagnola continua a concedergli tiri. 62-49 Si iscrive finalmente a referto anche Llull con il palleggio, arresto e tiro. 60-49 Kulig gira intorno a Gasol e appoggia di mano sinistra. 60-47 Semigancio perfetto di Gasol. 58-47 Slaughter prova a rimettere in partita la Polonia. 58-44 RUBIOOOO!! Tiro in sospensione nel traffico appoggiandosi al ...

LIVE Spagna-Polonia 46-41 basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : i biancorossi tengono bene nel primo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-41 1/2 invece per Rubio ai liberi, si chiude il primo tempo! 45-41 Waczynski preciso dalla lunetta. 45-39 Splendida penetrazione di Politka, primi punti per lui chiamato a trascinare la sua Polonia. 45-37 Gioco da tre punti di Gasol. 42-37 Fernandez dalla distanza prova a scuotere i suoi. 39-37 Cel segna il primo libero e sbaglia il secondo, ma arriva a supporto il tap-in di ...

LIVE Spagna-Polonia 22-18 basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : primo quarto molto frizzante - Furie Rosse ancora con le marce basse : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-18 Sul tentativo mancato di Llull da lontanissimo si chiude il primo quarto. 22-18 Azione identica a quella precedente e altri due punti per Willy Hernangomez. 20-18 W. Hernangomez sposta regolarmente il suo marcatore e trova un canestro comodo. 18-18 Kulig con chilometri di spazio non può non prendersi il tiro da tre e fa bene. 18-15 Koszarek appena entrato si mette in ritmo con la ...

LIVE Spagna-Polonia 0-0 basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : si comincia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:59 Andiamo a leggere i quintetti: SPAGNA: Rubio Fernandez J. Hernangomez Claver Gasol POLONIA: Slaughter Ponitka Waczynski Cel Hrycaniuk 14:55 Finita a Dongguan! Colpaccio dell’Argentina che elimina la favoritissima Serbia con il punteggio finale di 97-87! 14:50 Per le Furie Rosse può essere una grande occasione questa rassegna iridata: gli iberici si trovano nella parte di tabellone ...