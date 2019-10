Fonte : today

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Oltre 15 ore di intervento all'ospedale Molinette di Torino: al paziente, giunto da Bari, sono stati trapiantati i polmoni...

claudina1947 : RT @PediatriaOggi: Trapianto combinato di 4 organi su un solo paziente: è la prima volta in Europa L'intervento record di oltre 15 ore (che… - fairysea86 : RT @PediatriaOggi: Trapianto combinato di 4 organi su un solo paziente: è la prima volta in Europa L'intervento record di oltre 15 ore (che… - Today_it : Trapianto da record di quattro organi: è la prima volta in Italia e in Europa -