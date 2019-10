Spedizioni globali di PC in crescita record | merito di Windows 10

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Fra luglio e settembre 2019, il mercato mondiale dei PC è cresciuto del 4,7% raggiungendo un volume pari a 70,9 milioni di unità spedite. È lapiù elevata per il settore che si registra da inizio 2012. Il dato è stato pubblicato dall’agenzia di ricerche di mercato Canalys, che piazza Lenovo e HP ai primi due posti della classifica globale dei produttori di PC. Il primo ha spedito 17,3 milioni di unità nel periodo in esame, il secondo 16,7 milioni di unità. Dell è medaglia d’argenti con 12,1 milioni di PC consegnati, seguono Apple (quarta con 5,4 milioni di) e Acer con 4,9 milioni. Fra i fattori che hanno contribuito all’aumento della domanda ci sono il passaggio obbligato a10 dato l’imminente blocco del supporto per7 e il quadro economico. Come esito dei dazi imposti dal Presidente Trump sui prodotti di importazione cinese, ...

