Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Roma, 10 ott. (Labitalia) – Ilapproda nei puntie migliora l’esperienza di pagamento non solo dal lato di chi acquista, ma anche dal lato di chi vende, semplificando la gestione della cassa e rendendo ancora più vantaggioso il pagamento. E’ la, i device per ricevere pagamenti in forma, tramite smartphone e contactless card, che li rendono sempre più leggeri, sempre più multitasking, sempre più mobili: in una parola sempre più smart. Per non parlare dei pagamenti attraverso smartwatch. Addio, senza rimpianti, dunque, alla vecchia ‘scatola nera’ del lettore bancomat che impiegava tempo a collegarsi: ora il dispositivo tramite cui pagare gli acquisti in negozio offre un vero e proprio ecosistema di servizi digitali e app cheno anche gli esercenti nella propria attività quotidiana.Al passo con le esigenze dei ...

lavoroperte : SmartPos, il digitale che aiuta la vendita - StraNotizie : SmartPos, il digitale che aiuta la vendita - News24Italy : #SmartPos, il digitale che aiuta la vendita -