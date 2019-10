Dopo il coma | in 7 anni è diventato il primo marciatore d' Italia | Talento? No

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finale a squadre maschile. Cina al comando Dopo 2 rotazioni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Tra poco la terza rotazione con Cina e Russia agli anelli, Giappone al volteggio. 14.48 Cina in testa con 87.116 dopo due rotazioni tallonata dal Giappone (86.831), vicini anche gli USA (86.266) mentre la Russia è quinta (85.665) preceduta dalla Gran Bretagna (85.898). 14.45 Belyavskiy risolleva le sorti della Russia con 14.000 al cavallo ma nel parziale hanno perso 2 punti dalla ...

Milano - la mamma di Luca - 20 anni - finito in coma Dopo una festa : 'Diteci cos'è successo' : 'Diteci cosa è successo a Luca'. Non si dà pace la mamma del ventenne originario di Rho, ma residente a Lainate, finito in coma a fine luglio dopo una festa di compleanno tra amici a Nerviano (a pochi km da Milano). Il ragazzo è rimasto invalido e sta affrontando un delicato percorso di recupero psicologico. Gli inquirenti hanno stabilito che i traumi, gravissimi, riportati dal giovane non sono però compatibili con una semplice caduta (come ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Egna Neumarkt : fantastico Daniel Grassl - al comando Dopo lo short. L’azzurro in corsa per le Finali! : Strepitoso Daniel Grassl. Il pattinatore azzurro allenato da Lorenzo Magri si è portato al comando della classifica dopo lo short program alla settima e ultima tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico, questa settimana in scena proprio in Italia presso la Wurth Arena di Egna-Neumarkt (Bolzano). Il padrone di casa ha incantato il pubblico tra le mura amiche proponendo una performance di altissimo profilo: ...

Rally Galles 2019 : Meeke al comando Dopo la SS1 davanti a Neuville - Tanak già in difficoltà : Si è aperto oggi in maniera ufficiale il terzultimo round stagionale del WRC, il Rally del Galles 2019. dopo aver temuto per le condizioni meteo avverse, con l’uragano Lorenzo in procinto di abbattersi sulla zona della corsa, la giornata si è svolta regolarmente visto il declassamento del fenomeno. A dominare la scena è stato il padrone di casa Kris Meeke (Toyota) che si è imposto sia in mattinata nello shakedown d’apertura, sia ...

Volley - l’Italia retrocede nel ranking europeo : azzurri quinti Dopo il flop agli Europei - Serbia al comando : L’Italia è scivolata al quinto posto nel ranking europeo di Volley maschile. La CEV ha pubblicato la nuova graduatoria al termine degli Europei e la nostra Nazionale ha perso una posizione venendo scalvata dalla Polonia: gli azzurri, in virtù dell’eliminazione ai quarti di finale contro la Francia (sesto posto conclusivo), sono scesi a quota 266 punti. L’Italia conserva anche il quinto posto ai Mondiali dello scorso anno e agli ...

Atletica - Mondiali 2019 : il medagliere. Classifica e piazzamenti. Kenya al comando Dopo la Maratona femminile : I Mondiali 2019 di Atletica leggera si disputano a Doha (Qatar) dal 27 settembre al 6 ottobre, la rassegna iridata si preannuncia altamente spettacolare e prevede la partecipazione di tantissime stelle che si daranno battaglia per salire sul podio delle varie specialità in programma. Di seguito il medagliere completo e dettagliato dei Mondiali 2019 di Atletica leggera. MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2019: ...

A 18 anni si sveglia dal coma Dopo intervento salvavita - la madre : "Strappata alla morte" : Una piccola grande storia di sanità pubblica. "dopo averla vista in coma pensavo non ci fosse più speranza - racconta la...

Si sveglia dal coma Dopo 8 mesi e trova accanto a lei il fidanzato - Dopo essersi ripresa la ragazza svela l’atroce verità - a ridurla così era stato proprio lui : Una storia incredibile quella raccontata da una giovane donna cinese Lui, Liu Fenghe. La donna dopo 8 mesi di coma è riuscita, grazie al costante aiuto dei medici dell’ospedale, a risvegliarsi e ha trovato accanto a sei il suo fidanzato. Il fidanzato in tutti gli 8 mesi non l’aveva mai abbandonata standole sempre vicino sia di giorno che di notte. Sembrava fosse una storia di grande amore. Invece la ragazza è stata così fredda, ...

Modena - 37enne in coma Dopo essere stato stuprato : arrestato il suo datore di lavoro : stuprato e aggredito in maniera talmente violenta da finire in coma farmacologico, dopo aver subito tre interventi chirurgici. Succede a Mirandola, in provincia di Modena. Vittima un 37enne sottoposto a continue vessazioni da parte del suo stesso datore di lavoro, un imbianchino di 39 anni di origine campana. L’uomo è stato ora arrestato dalla squadra mobile della città emiliana con l’accusa di lesioni gravi e violenza ...

Beautiful - spoiler al 28 settembre : Spencer in coma Dopo la lite con il marito di Brooke : Appuntamento con le anticipazioni settimanali della soap Beautiful e riguardanti ciò che accadrà su Canale 5 nelle puntate in onda da domenica 22 a sabato 28 settembre. I numerosissimi appassionati della telenovela statunitense, ora in onda 7 giorni su 7, potranno assistere a numerosi colpi di scena nel corso dei prossimi episodi, dove vedremo come il bacio tra Bill e Brooke porterà gravi conseguenze ai protagonisti. In particolare, vedremo che ...

Modena - uomo in coma Dopo lo stupro - arrestato il suo aggressore : Lavinia Greci La violenza sessuale è accaduta a Mirandola e la vittima ha indicato in un imbianchino di 39 anni l'autore delle sevizie subite a lungo. L'uomo violentato è stato sottoposto a tre interventi salva vita In ospedale ci è finito con lesioni gravissime, dopo aver subito una brutta violenza sessuale. Un uomo di 38 anni di Mirandola, in provincia di Modena, è stato aggredito nei giorni scorsi ed è stato sottoposto a diverse ...

Vela – GC32 Riva Cup : Alinghi comanda con quattro punti di vantaggio su Oman Air Dopo la penultima giornata : Duello serrato tra Alinghi e Oman Air, che si sfideranno dOmani per la vittoria della GC32 Riva Cup Alinghi di Ernesto Bertarelli è entrato nella penultima giornata della GC32 Riva Cup con quattro punti di vantaggio su Oman Air e dopo sei prove, corse su due percorsi differenti e con condizioni di vento diverse, ha concluso con… quattro punti di margine sul team Omanita. Con le ulteriori cinque prove in programma per dOmani, l’ultimo ...

Golf - European Tour 2019 : Sergio Garcia e Callum Shinkwin al comando del KLM Open Dopo tre giri. 30° Edoardo Molinari : Si è concluso poco fa il terzo giro del KLM Open, che per la prima volta quest’anno si sta disputando al The International di Amsterdam. In questa tappa dell’European Tour che precede il ritorno delle Rolex Series con il BMW PGA Championship, al comando a 18 buche dalla fine ci sono lo spagnolo Sergio Garcia e l’inglese Callum Shinkwin, che già aveva visto la testa dopo il primo giro. Entrambi i leader sono a -15 e hanno girato ...

Golf – Solheim Cup : l’Europa comanda Dopo la prima giornata : Solheim Cup: l’Europa in vantaggio per 4,5-3,5 dopo la prima giornata Il Team Europe è in vantaggio per 4,5 a 3,5 sulla compagine degli Stati Uniti dopo la prima giornata della 16ª edizione della Solheim Cup, la sfida al femminile della Ryder Cup che si sta svolgendo sul tracciato del Centenary Course di Gleneagles, in Scozia. Il punto di vantaggio le continentali, affidate alla scozzese Catriona Matthew, lo hanno conquistato nei ...