Calabria | Lega non sosterrà Occhiuto

Caos in Calabria. Forza Italia sceglie Occhiuto come candidato ma la Lega non ci sta : Il Centro-destra si spacca sul nome del candidato per le elezioni in Calabria. Forza Italia ufficializza Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza, per guidare la coalizione di centro-destra ma la Lega non è assolutamente convinta della scelta dei forzisti. Il Carroccio infatti ha già dichiarato che non sosterrà Mario Occhiuto perché “ci sono tante donne e uomini calabresi (senza problemi con la giustizia) che possono ...