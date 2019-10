Autostrade | Aspi rafforza presidi e assistenza in vista sciopero personale

Autostrade - il titolo Atlantia crolla in Borsa nel giorno dei cda di Aspi e della holding Edizione. In bilico l’ad Castellucci : Atlantia crolla in Borsa, arrivando a perdere il 7,5%, nel giorno in cui si riuniscono i cda della controllata Autostrade per l’Italia e della holding Edizione della famiglia Benetton. Che, stando a indiscrezioni alimentate dal duro comunicato diffuso sabato, potrebbe defenestrare il numero uno di Atlantia, Giovanni Castellucci, indagato per omicidio colposo nell’inchiesta sul crollo del ponte Morandi. Dopo la notizia della nuova inchiesta ...

Autostrade - Aspi blocca l’aumento dei pedaggi per altri due mesi : Niente aumento dei pedaggi per Autostrade per l'Italia: l'annuncio arriva dalla stessa società Aspi. "Il consiglio di amministrazione di Autostrade per l’Italia, in considerazione degli inviti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha deliberato di sospendere ulteriormente, in via volontaria, l’incremento tariffario relativo all’anno 2019 per ulteriori 2 mesi”.Continua a leggere

Autostrade per l'Italia - Cassazione accoglie ricorso su tutor : Aspi reinstalla sistema : Autostrade per l'Italia informa che la Corte di Cassazione ha ritenuto del tutto infondati i motivi per i quali la Corte di Appello di Roma.