Fognini-Medvedev | Masters 1000 Shanghai 2019 | programma | orari e tv

ATP Shanghai – Pospisil eliminato in due set - Medvedev raggiunge Fognini ai quarti : Medvedev ai quarti di finale del torneo ATP di Shanghai: Pospisil ko in due set Sarà Medvedev lo sfidante di Fabio Fognini ai quarti di finale del “Rolex Shanghai Masters”, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si sta disputando sul cemento della metropoli cinese. Il tennista russo ha eliminato questa mattina il rivale canadese Pospisil in due set: il match è terminato dopo ...

Masters 1000 Shanghai 2019 : risultati di martedì 8 ottobre. Medvedev vince facile - Berrettini travolgente - Fognini batte Murray - bene Federer : Al Masters 1000 di Shanghai, oltre ai match di Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Roger Federer, si sono disputati sette incontri di primo e quattro di secondo turno sul cemento della megalopoli cinese. La cronaca del match di Matteo Berrettini – La cronaca del match di Fabio Fognini La cronaca del match di Roger Federer Vittoria molto facile sul britannico Cameron Norrie per il russo finalista agli ultimi US Open Daniil Medvedev, testa di ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : l’analisi del sorteggio. Tanti ostacoli per Djokovic - meno per Federer e Medvedev. Berrettini più “fortunato” di Fognini : A Shanghai si disputa il penultimo Masters 1000 dell’anno, torneo che assegna punti fondamentali per coloro che devono ancora qualificarsi per le ATP Finals 2019. Sarà una lotta durissima e che ovviamente si deciderà in quel di Parigi-Bercy, ma è importante ottenere già un risultato importante sul cemento cinese. Lo sanno bene i due azzurri Matteo Berrettini e Fabio Fognini, rispettivamente numero otto e dodici della Race. In questo ...

US Open 2019 : analisi sorteggio e tabellone degli italiani. Fabio Fognini punta agli ottavi con Medvedev - buona chance per Sonego : Da pochi minuti è stato svelato il tabellone maschile degli US Open 2019. Sono sei gli italiani impegnati a Flushing Meadows, in attesa di scoprire quanti e quali saranno i nostri giocatori che riusciranno a passare dalle forche caudine delle qualificazioni. Andiamo a vedere le loro prospettive per quest’edizione dello Slam d’America. L’ordine qui considerato è quello nel quale gli azzurri compaiono nel tabellone. Fabio ...

US Open 2019 - il tabellone degli italiani : Fognini punta Medvedev - Fabbiano debutta con Thiem - Sonego e Berrettini ci provano : Oggi è stato sorteggiato il tabellone maschile degli US Open 2019, diamo uno sguardo agli accoppiamenti e agli incroci degli italiani. Fabio Fognini vuole farsi strada nell’ultimo Slam della stagione, il suo obiettivo è quello di rientrare nella top 10 del ranking ATP e di continuare a inseguire la qualificazione alle ATP Finals per la prima volta in carriera in singolare. Il ligure incomincia contro il gigante statunitense Opelka ma è ...

Tabellone maschile US Open 2019 - incroci e abbinamenti. Federer dalla parte di Djokovic - Fognini vede Medvedev - Nadal suda : Oggi è stato sorteggiato il Tabellone maschile degli US Open 2019, ultimo Slam della stagione di tennis che si disputerà da lunedì 26 agosto a domenica 8 settembre sul cemento di Flushing Meadows a New York (USA). Novak Djokovic difenderà il titolo conquistato lo scorso anno, il vincitore dell’ultimo Australian Open e di Wimbledon punterà al tris stagionale da vero numero 1 al mondo. Il serbo esordirà contro Craballes Baena per poi ...

Ranking ATP – Fognini fuori dalla top ten - il trionfo a Cincinnati regala a Medvedev un balzo in avanti : la nuova classifica machile : Medvedev raggiunge il suo best Ranking, Fognini scivola fuori dalla top ten: la nuova classifica ATP Il torneo di Cincinnati ha regalato qualche variazione importante nella classifica ATP: la top 4 rimane invariata, con Djokovic al comando, seguito da Nadal, Federer e Thiem. Il primo cambiamento arriva al quinto posto, con Medvedev che raggiunge il suo best Ranking grazie alla vittoria del suo primo Masters 1000 di ieri a Cincinnati, ...