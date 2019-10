Fonte : quotidianodiragusa

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Le commissioni competenti delEuropeo hannola candidatura di Sylvie Goulard,, per il ruolo di

ignaziocorrao : +++ Sylvie #Goulard, Il Commissario designato francese, indicato da @EmmanuelMacron, è stato sonoramente bocciato d… - PediciniM5S : Commissione #ECON per l'audizione del Commissario designato Paolo #GENTILONI: forse non ha compreso che non può pe… - sicilianews24 : Commissione UE, il commissario francese bocciato dal Parlamento - -