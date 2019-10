Twitter si lascia scappare email e numeri telefonici dei suoi utenti per fini pubblicitari

Frozen 2 - Disney rilascia il secondo trailer ufficiale e su Twitter si festeggia : L’ultimo cartone della Disney arriverà in sala “solo” il 27 novembre, ma l’attesa per Frozen 2 – Il segreto di Arendelle è già enorme. E c’è già una piccola lucertola che si vede nelle immagini, mentre assaggia un fiocco di neve, che sembra aver già catturato sui social il cuore di alcuni spettatori. Le principesse Elsa – in modalità supergirl – e Anna saranno protagoniste di una nuova avventura. E ...

Billie Eilish ha spiegato perché lasciare Twitter è stata la miglior decisione della sua vita : "Ho troppo amore per me stessa" The post Billie Eilish ha spiegato perché lasciare Twitter è stata la miglior decisione della sua vita appeared first on News Mtv Italia.