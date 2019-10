Trono Over | la lite è surreale | Barbara sclera con Armando | la De Filippi non resiste

Trono Over UeD - Ursula e Sossio in ansia prima del parto : “La bimba…” : Ursula Bennardo di Uomini e Donne svela: “La bimba ci sta facendo gli scherzetti” Manca ormai pochissimo all’evento tante atteso: Sossio Aruta e Ursula Bennardo diventeranno presto genitori di una bella bambina. Bambina che però sta facendo un po’ gli scherzi ai due genitori. Cos’è successo? Ursula ha pubblicato poco fa un video su instagram, svelando ai suoi tanti fan: “La nostra signorina ci sta facendo un ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 9 ottobre : scintille tra Gemma e Anna - Trono Over - : Il Trono Over di Uomini e Donne torna in onda oggi 9 ottobre, con una puntata tutta femminile: scintille tra Anna e Gemma mentre tra Armando e Barbara...

Uomini e donne/ Anticipazioni puntata 8 ottobre : la reazione di Riccardo - Trono Over - : Uomini e donne, Anticipazioni puntata 8 ottobre: Ida e Armando nel mirino di Armando, e Valentina? Nuove discussioni anche per Gemma e...

U&D Trono Over : Ida e Riccardo di nuovo insieme : Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono tornati insieme. La testimonianza del ritorno di fiamma è arrivata da Giuseppe Porro. Come molti sanno, Ida e Riccardo sono i personaggi indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo un periodo di alti e bassi, la coppia aveva deciso di intraprendere due strade diverse. Oggi, però, la coppia sembra essere tornata sui suoi passi. Il Garnieri e la Platano sono tornati insieme e sono più felici di prima. ...

Trono Over : Ida e Riccardo Beccati Insieme! Ecco La verità! : Colpo di scena a Uomini e Donne Over tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, pare che i due siano usciti insieme dalla trasmissione e che abbiano deciso di frequentarsi al di fuori del programma di Maria De Filippi. Ecco tutto ciò che sta succedendo tra Ida e Riccardo del Trono Over. Dopo le vicende amorose di Gemma Galgani, a tenere banco a Uomini e Donne Over è la storia d’amore tormentata tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, i due sono ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni 7 ottobre : Armando tra Veronica e Ida ma.. - Trono Over - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni puntata oggi, 7 ottobre: Gemma in lacrime, Armando bacia Ida e Veronica? Riccardo Guarnieri pronto a perdere...

Uomini e Donne/ Gemma si sente male : medico in studio e Tina sbotta - Trono Over - : Uomini e Donne, oggi in onda il trono over: Gemma Galgani in lacrime per Jean Pierre, Tina Cipollari sbotta ancora contro la dama.

Uomini e Donne anticipazioni Trono Over : Ida Platano e Veronica rivali : Ida Platano esce con Armando Incarnato, Veronica reagisce male a UeD Nuova settimana e Uomini e Donne e nuovo appuntamento con il Trono Over. Il lunedì, stando alle anticipazioni del programma, dovrebbe iniziare con il segmento senior della trasmissione e in particolare con le peripezie sentimentali di Ida Platano e Gemma Galgani. A stupire però sarà proprio la dama di Brescia che oggi pomeriggio sarà chiamata al centro dello studio con ...

Anticipazioni Trono Over - Gemma Galgani : entra in studio il dottore : Gemma Galgani di Uomini e Donne: interviene il dottore in studio Al Trono Over di Uomini e Donne gli scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sono all’ordine del giorno e l’opinionista di Maria De Filippi cerca di inventarsi tutti i modi possibili per confermare la sua tesi la quale dice che Gemma è una mina vagante assetata di carnalità che non si rende conto dell’età che ha. Stando a un breve video pubblicato su WittyTv ...

Trono Over - Riccardo Guarnieri : la confessione inaspettata di una dama : Trono Over, Riccardo Guarnieri: il pensiero di Veronica Ursida Riccardo Guarnieri viene decisamente snobbato da una dama del Trono Over di Uomini e Donne, che fa una confessione importante. Stiamo parlando di Veronica Ursida, la quale si è fatta subito notare tra il pubblico e il parterre maschile. Impossibile non notare la sua bellezza, ma […] L'articolo Trono Over, Riccardo Guarnieri: la confessione inaspettata di una dama proviene da ...

Trono Over UeD - Enzo sullo scontro con Pamela : “Sono stato frainteso” : Enzo di Uomini e Donne Over torna a parlare del confronto con Pamela: la verità Enzo Capo ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine. E in questa occasione è tornato a parlare dell’accesissimo confronto che ha avuto con Pamela Barretta nell’ultima puntata di Uomini e Donne Over andata in onda su Canale 5. Difatti la donna ha dichiarato che l’uomo avrebbe delle situazioni in sospeso con altre donne a Budapest, ...

Trono Over - Biago e Caterina : data matrimonio. Ruolo speciale per Pamela : Trono Over, Biagio e Caterina: quando e dove si sposano. Ruolo importante per Pamela Barretta Biagio Buonomo e Caterina Corradino formano una delle coppie del Trono Over che hanno avuto il lieto fine. Si sono conosciuti, appunto, nello studio di Uomini e Donne. Una conoscenza la loro che si è trasformata quasi subito in una […] L'articolo Trono Over, Biago e Caterina: data matrimonio. Ruolo speciale per Pamela proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Trono Over : IDA e RICCARDO - pace fatta? [anticipazioni] : Nelle puntate del trono over di Uomini e Donne già trasmesse su Canale 5, i telespettatori del dating show condotto da Maria De Filippi hanno assistito ad una nuova crisi nel rapporto tra RICCARDO Maria Guarnieri e Ida Platano. Quest’ultima, delusa dai tanti atteggiamenti contraddittori del suo ex, ha deciso di concentrarsi su nuove conoscenze, accettando il corteggiamento di Armando Incarnato. Un colpo di scena ha però fatto da padrone ...

Trono Over - Anna e Giorgio si sono rivisti fuori dallo studio : urla - offese e insinuazioni : Giorgio Manetti e Anna Tedesco dopo Uomini e Donne, un’amicizia che resiste Giorgio Manetti e Anna Tedesco si sono conosciuti durante il Trono Over di Uomini e Donne e nonostante gli alti e i bassi hanno continuato a vedersi e a sentirsi in amicizia. Ora Giorgio è fidanzato e non ha intenzione di tornare nel […] L'articolo Trono Over, Anna e Giorgio si sono rivisti fuori dallo studio: urla, offese e insinuazioni proviene da Gossip e ...