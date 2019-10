Tagli | il documentario di Stefano Pasolini in onda domani su Real Time

Fonte : dituttounpop

(Di mercoledì 9 ottobre 2019), ildiinsu, giovedì 10 ottobre in occasione della giornata internazionale della salute mentale. In occasione della Giornata Internazionale della salute mentale arriva in prima tv giovedì 10 ottobre alle 23:05 su”: il, scritto daPistolini, Daniele Autieri e Giuseppe Scarpa, prodotto da Darallouche Film per Discovery Italia, racconta le storie di autolesionismo di tre giovani ex pazienti del Bambino Gesù. Ilsarà poi disponibile anche su Dplay. “” sarà trasmesso all’interno del programma di responsabilità sociale Discovery for Good. Il suicidio, nel mondo, è la seccausa di morte tra giovani e giovanissimi. In Italia circa 200 decessi all’anno riguardano ragazzi sotto i 24 anni. La tendenza al suicidio è in calo, rileva ISTAT, ma cresce il fenomeno dell’autolesionismo tra gli ...