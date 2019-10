PS4 | disponibile l' aggiornamento di sistema 7 00

FIFA 20 torna con Volta Football ed è disponibile ora per PC - Xbox One e PS4 : Attraverso un comunicato stampa, EA Sports ha annunciato l'uscita di FIFA 20 su PC, Xbox One e PlayStation 4. Gli appassionati finalmente possono sperimentare la nuova modalità Volta Football, ispirata al calcio giocato nelle strade, nelle gabbie metalliche e nei campetti di tutto il mondo. Inoltre, i giocatori possono tuffarsi in FIFA Ultimate Team per vivere nuove esperienze nella modalità come le amichevoli FUT o lottare per gli Obiettivi ...

La demo di MediEvil per PS4 è disponibile : come scaricarla subito gratis : MediEvil per PS4 segnerà, il prossimo 25 ottobre, il grande ritorno di Sir Daniel Fortesque sulla console di ultima generazione a marchio Sony. Giusto in tempo per festeggiare Halloween, il colosso giapponese ha infatti scelto di omaggiare una delle saghe simbolo della prima - e indimenticabile - PlayStation con una edizione rimasterizzata del primo capitolo curata dai ragazzi di Other Ocean Interactive, che va a proporre ai videogiocatori ...

Fifa 20 : patch 1.02 disponibile su PS4 e da oggi anche su Xbox. Aggiornamento per Volta Football : EA Sports ha rilasciato un primo Aggiornamento, patch 1.02, per Fifa 20. Questo update, del peso di 282 megabyte su PS4 e 440 megabyte su XBOX, va a risolvere un problema riscontrato nella modalità Volta Football. Queste nel dettaglio le note di rilascio Ciao fan di Fifa L’ultimo Aggiornamento di Fifa 20 è adesso disponibile […] L'articolo Fifa 20: patch 1.02 disponibile su Ps4 e da oggi anche su Xbox. Aggiornamento per Volta ...

Mutazione : la curiosa "soap opera mutante" è ora disponibile per PS4 - PC e Apple Arcade : Die Gute Fabrik e Akupara Games annunciano che il loro particolare Mutazione è finalmente disponibile per PS4, PC Steam e Apple Arcade.Hannah Nicklin, Studio Lead presso Die Gute Fabrik afferma:"Siamo lieti di presentare Mutazione come esclusiva mobile per Apple Arcade. Uno dei principi fondamentali del lavoro di Die Gute Fabrik è la creazione di giochi accessibili e attraenti per tutti i tipi di pubblico. Apple Arcade ci fornisce una grande ...

PS4 : la beta dell'aggiornamento di sistema 7.00 è ora disponibile : Tutti sono in fermento per la prossima generazione di console che è ormai dietro l'angolo. Nuova grafica, nuova tecnologia e un mondo completamente nuovo di possibilità si prospettano con i nuovi hardware. Ma non dobbiamo dimenticarci che abbiamo ancora console funzionanti da mantenere in vita e, per quanto riguarda Sony, PS4 vedrà arrivare presto un nuovo aggiornamento, con la beta ora disponibile per coloro che sono riusciti a ...

Utawarerumono Zan disponibile da oggi su PS4 : NIS America é felice di annunciare che Utawarerumono: ZAN è ora disponibile per PlayStation®4 in Nord America ed Europa, mentre arriverà in Oceania il 20 settembre! E’ disponibile anche una demo gratuita sul PlayStation Store insieme ai DLC “Hooded Kuon” costume (gratuito per 2 settimane) e Shibuya Stage. Scopri una leggenda ormai perduta con Utawarerumono: ZAN! Questo picchiaduro ricco d’azione, ...

CONTRA Rogue Corps : Disponibile la DEMO su Xbox One - Nintendo Switch e PS4 : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato che la DEMO di CONTRA: Rogue Corps è Disponibile da oggi per le piattaforme Xbox One e Nintendo Switch e PS4 sarà. In questa DEMO, ambientata a Damned City, i giocatori prenderanno il controllo di Max ‘Kaiser’ Doyle, leader dei Rogue Corps. La DEMO di CONTRA: Rogue Corps sarà incentrata sulla campagna single-player e includerà una delle ...

Control : disponibile il nuovo aggiornamento per PS4 che migliora le prestazioni : Control è disponibile già da un po' e i ragazzi di Remedy hanno pubblicato un nuovo aggiornamento. La patch in questione va ad introdurre diverse migliorie ed in generale aumentare le prestazioni delle versione PS4, non preoccupatevi in quanto molto presto anche per le altre piattaforme. Di seguito vi riportiamo il patch note completo:Control è disponibile su PC, Xbox One e PS4, se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione.Cosa ...

Il download della demo di FIFA 20 è disponibile : come scaricarla su PS4 - Xbox One e PC : FIFA 20 cavalca senza sosta verso gli scaffali dei negozi fisici, online e digitali. La prossima declinazione della giocatissima saga dedicata a calcio virtuale sarà infatti disponibile a partite dal 27 settembre, nelle versioni PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Tante le novità promesse dagli sviluppatori di EA Sports e dal publisher Electronic Arts, tra cui un gameplay dalle tecniche più raffinate e l'inedita modalità Volta ...

FIFA 20 DEMO Download disponibile su PC - PS4 e Xbox One : Come vi abbiamo informato QUI, a partire da oggi è disponibile nei negozi eFootball PES 2020 su PC, PS4 e Xbox One, per contrastare il gioco calcistico firmato Konami, EA ha rilasciato la DEMO di FIFA 2020. FIFA 2020 Download DEMO La DEMO di FIFA 20 è scaricabile gratuitamente dai seguenti link: FIFA 20 DEMO per PS4 FIFA 20 DEMO per PC FIFA 20 DEMO per Xbox One Grazie a Frostbite, EA Sports FIFA 20 dà vita a ...

The Walking Dead : The Telltale Definitive Series è disponibile per PS4 e Xbox One : Skybound Games annuncia oggi che The Walking Dead: The Telltale Definitive Series, un bundle con tutte e quattro le stagioni dell'acclamata serie, è ora disponibile per PlayStation 4 e Xbox One.Per celebrare questa importante occasione, è stato pubblicato il trailer di lancio, visibile più in basso.Questa edizione definitiva di The Walking Dead di Telltale offre ai giocatori oltre 50 ore di gameplay attraverso 23 episodi unici, più di 10 ore di ...

GreedFall disponibile da oggi su PS4 - Xbox One e PC! : A partire da oggi è disponibile nei negozi GreedFall, il nuovo RPG di Spiders Studio e Focus Home Interactive GreedFall l’ RPG fantasy, sviluppato da Spiders Studio in collaborazione con Focus Home Interactive, inizia oggi il suo fantastico viaggio su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il travolgente trailer di lancio è qui per farti immergere nell’avventura e nel conflitto straziante. All’orizzonte si ...