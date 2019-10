Il leghista Raffaele Volpi eletto presidente Copasir Primo dossier | Conte e il Russiagate

Copasir - il leghista Raffaele Volpi candidato unico del centrodestra per la presidenza : È servita una riunione a Palazzo Madama tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, ma alla fine il centrodestra ha trovato l’accordo: il leghista Raffaele Volpi è il candidato unico di Carroccio, Fratelli d’Italia e Forza Italia per la presidenza del Copasir, lasciata vacante da Lorenzo Guerini, nel frattempo diventato ministro della Difesa. Domani, mercoledì, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica – ...