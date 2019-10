Bortuzzo | non riavrò gambe con la sentenza Ora voglio riprendermi

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Roma – “Lanon cambia le cose: non mi restituira’ certamente le. In questo momento penso esclusivamente a, consapevole che la giustizia debba fare il suo corso. Non mi importa sapere se chi mi ha fatto del male sia punito con 16 o 20 anni di prigione. Nessunami puo’ fare ritornare come prima”. Questo il commento di Manuel, dopo la condanna a 16 anni di carcere per i responsabili del suo ferimento, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, avvenuto la notte tra il 2 e il 3 febbraio scorsi in piazza Eschilo, nel quartiere Axa di Roma. “So di dovermi confrontare con una realta’ diversa, che sto affrontando con positivita’ e determinazione. Il mio sogno e’ tornare a camminare- continuanel commento riportato dalla Federnuoto- mi sto impegnando ogni giorno per realizzarlo e gli insegnamenti ...

kariuki74 : RT @RogerHalsted: La vera condanna l'ha avuta lui, che resterà a vita sulla sedia a rotelle. Eppure secondo gli aggressori di #ManuelBortuz… - CretellaRoberta : Manuel Bortuzzo, 16 anni agli aggressori. Il nuotatore: 'Questa sentenza non mi ridà le gambe': Lorenzo Marinelli e… - fisco24_info : Manuel Bortuzzo: 'Sentenza non mi restituirà le gambe' : L'amarezza del nuotatore dopo la condanna a 16 anni dei su… -