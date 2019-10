Uomo è attaccato da una tigre | arriva la moglie e fa una cosa incredibile

Fonte : baritalianews

(Di martedì 8 ottobre 2019) Una vicendaquella accaduta in Malaysia dove una donna è stata in grado di salvare il marito da un attacco di una. Se lanon fosse intervenuta certamente laavrebbe avuto la meglio. Vediamoè accaduto. Un, Tambun Gediudi si trovava nella giungla della tribù Jahai, nello stato del Perak, e ad un certo punto è statoda una. La, malaysiana, Han Besau, di 55 anni, ha sentito che il marito urlava , ha preso un mestolo e lo ha raggiunto. Quando ha visto che il marito era sotto lo scacco dellaha sbattuto il mestolo sul muso dellacosì tante volte che laè andata via. Nonostante questo intervento, l’ha riportato ferite gravissime ed è stato ricoverato ma ha così commentato ciò che gli è accaduto: ”Ero terrorizzato ed ho colpito lasul muso con tutte le mie forze, ma inutilmente … Ho ...

ary_seddo : @rubio_chef un uomo scomodo, perché in questo strano paese chi dice la verità , viene attaccato in maniera abomine… - anna19296329 : @AMecomonaco @duse_e @Noiconsalvini @rubio_chef scusami pensavo che anche te mi rimproverai per aver attaccato quel… - Jadaitalia : @max_ronchi Non so se l' hanno detto ,aveva i cuccioli ,e quest' uomo voleva farglieli vedere ,dalla gelosia lo ha… -