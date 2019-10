Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 8 Ottobre 2019 | Maria De Filippi Scruta i Sentimenti

Anticipazioni Uomini e donne dell'8 ottobre : Riccardo è geloso di Ida e Armando : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne. Domani 8 ottobre andrà in onda una nuova puntata dedicata al trono over che si preannuncia ricca di colpi di scena e sorprese. Occhi puntati ancora sul triangolo che vede protagonisti Ida, Armando e Riccardo. Nel corso della puntata odierna abbiamo visto che la Platano ha confessato di essere uscita con Armando Incarnato e che tra di loro c'è stato anche un bacio appassionante. Una ...

Uomini e Donne - Ida Platano e Riccardo Guarnieri : beccati insieme. Le foto : Ida Platano e Riccardo Guarnieri del trono over, ma allora non è finita! Le nuove foto, scattate dopo la lettera che il cavaliere ha letto in puntata a Uomini e Donne, hanno già fatto il giro della rete. Un doveroso passo indietro, visto che in tv ancora non abbiamo visto la retromarcia clamorosa del cavaliere di Taranto. Iniziata la nuova edizione del programma, sia Ida che Riccardo si erano detti aperti a nuove frequentazioni e nelle prime ...

Uomini e Donne - Ida bacia Armando : Riccardo reagisce malissimo : Un bacio "passionale", assicura la dama, mandando in frantumi i sogni dell'ex su un possibile ritorno di fiamma

Uomini e donne : Riccardo avvistato a Brescia insieme alla Platano con valigia al seguito : Buone notizie in vista per Ida Platano e Riccardo Guarnieri, storica coppia nata all'interno del Trono Over di Uomini e donne. Dopo un periodo travagliato, durante il quale entrambi hanno provato a conoscere altre persone all'interno del programma condotto da Maria De Filippi, il sereno sembra essere tornato tra loro. La lettera presentata da Riccardo nella registrazione effettuata la scorsa settimana ha sortito il risultato sperato, dato che la ...

“Vedi di finirla”. Uomini e Donne - Maria De Filippi stronca Gemma : stavolta la Galgani si è spinta un po’ troppo : Maria è stata costretta a intervenire e stavolta non è stato affatto tenera con Gemma Galgani. La dama torinese, nei pensieri della quale molti dicono ci sia ancora Giorgio Manetti, ha preso un due di picche sonoro dal corteggiatore Jean Pierre, arrivato insieme ad altri 3 cavalieri a corteggiare Gemma. In un primo momento sembrava che tutto potesse filare per il verso giusto, poi Jean Pierre ha rotto gli indugi e deciso di smettere di ...

Uomini e donne over : GEMMA tra Jean Pierre e Gianfranco : Una nuova settimana in compagnia del trono over e del trono classico di Uomini e donne è appena iniziata e nella puntata di oggi (7 ottobre) abbiamo assistito alle vicende dei Senior. Come oramai succede da qualche settimana, si comincia dalla decisone di Tina Cipollari di voler perdere peso. Rispetto all’ultima volta, notiamo che la bionda opinionista ha perso oltre tre chili e a questa notizia tutti reagiscono con gioia. Si passa, quindi, al ...

Uomini e Donne - Ida Platano e Riccardo Guarnieri? Pazzesco colpo di scena - li sorprendono così : Tra le coppie più discusse del Trono Over di Uomini e Donne c'è senza dubbio quella di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due protagonisti del programma di Canale 5, dopo una relazione burrascosa di appena un anno, sono tornati divisi nello studio di Maria De Filippi, per cercare, ognuno a loro mod

Uomini e donne : Ida bacia Armando - Riccardo : "Aveva detto di essere interessata ancora a me" (VIDEO) : (video in arrivo) Durante la puntata di Uomini e donne di lunedì 7 ottobre 2019 Ida ha annunciato di aver baciato Armando, dopo un'uscita prolungatasi fino alle cinque del mattino. Per la dama si tratta del primo bacio dopo la fine della relazione, molto tormentata con Riccardo. Quest'ultimo, non a caso, ha reagito alla notizia con visibile rammarico. Infatti, il cavaliere, quasi incredulo, si è lamentato perché Ida nelle scorse puntate "aveva ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari a dieta : quanti kg ha perso in 10 giorni : Tina Cipollari: 84 kg sulla bilancia e l’obiettivo di perderne almeno 25 entro Natale per tornare al suo peso forma. Naturalmente con controlli periodici a Uomini e Donne, dove per lei Maria De Filippi ha fatto arrivare anche una nutrizionista. La Vamp “dovrebbe cambiare le sue abitudini – aveva spiegato in studio la nutrizionista – Potrebbe dimagrire fino a pesare 60 chili senza soffrire troppo. I carboidrati vanno bene ma in determinati orari ...

“Fuori di testa”. Gemma Galgani in lacrime : psicodramma a Uomini e Donne. Tina Cipollari e Gianni Sperti furiosi : La domanda che tutti si fanno adesso è questa: riuscirà Gemma Galgani e trovare l’amore? Dopo Giorgio Manetti sono molti a pensare che per la dama torinese le frecce di cupido siano finite. L’ultima batosta per Gemma Galgani è arrivata dal cavaliere di cui si era invaghita: Jean Pierre, uno dei tre corteggiatori che si erano presentati per conoscerla. Una conoscenza che non è neppure iniziata visto che il cavaliere è stato onesto con se stesso e ...

Uomini e donne - Gemma friendzonata da Jean Pierre 'ripiega' su Gianfranco (VIDEO) : Non c'è pace per Gemma, le cui vicissitudini sentimentali rimangono al centro delle puntate del trono over di Uomini e donne. Nell'appuntamento odierno, trasmesso come sempre da Canale 5, la dama è stata respinta (prima in camerino, poi in studio) da Jean Pierre, il quale le ha spiegato di non provare attrazione e di vederla solo come un'amica (anche se ha lasciato uno spiraglio per il futuro, al motto di 'mai dire mai'). prosegui la ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni 7 ottobre : Armando tra Veronica e Ida ma.. - trono over - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni puntata oggi, 7 ottobre: Gemma in lacrime, Armando bacia Ida e Veronica? Riccardo Guarnieri pronto a perdere...

Uomini e Donne - Oscar Branzani sbotta : “Quante stron*ate dite” : Oscar Branzani di Uomini e Donne stufo delle illazioni: lo sfogo In questi ultimi giorni sono circolate diverse illazioni sui social su Eleonora Rocchini e Oscar Branzani. Ma non è finita qua perchè pare che qualcuno, sui giornali in questi giorni, abbia detto qualcosa che ha fatto infuriare quest’ultimo. Non è dato sapere cosa abbia detto su di lui o sulla coppia, ma tanto è bastato per fargli scrivere qualche ora fa sul suo profilo ...